Maduro advierte a EE.UU.: Venezuela preparada para defenderse de agresiones

CARACAS, VENEZUELA – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emitido una contundente advertencia a Estados Unidos, asegurando que el país está preparado para defenderse de cualquier agresión. El mandatario acusó al gobierno estadounidense de buscar "una guerra en el Caribe y Suramérica" y reiteró que si el "imperio gringo" ataca, Venezuela responderá con firmeza.

Maduro hizo las declaraciones en un acto transmitido por el canal estatal VTV, donde insistió en que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela y robar sus recursos naturales.

Despliegue de defensa y ejercicios militares

La retórica de Nicolás Maduro se enmarca en un contexto de alta tensión bilateral. Estados Unidos mantiene en el Caribe ocho buques de guerra, un submarino de ataque de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico que supuestamente opera desde Venezuela.

En respuesta, el gobierno venezolano ha activado "sorpresivamente" las zonas de defensa integral en todo el territorio, incluyendo los estados costeros de La Guaira y Carabobo, como parte del "Plan Independencia 200".

"¿Somos un pueblo de paz? Sí. ¿Queremos paz? Sí, pero la paz se gana. Si usted quiere paz, prepárese para defenderla", afirmó Maduro, quien ha instado a los venezolanos a "tomar el fusil" para defender el "suelo sagrado" de la nación.

Fin al diálogo y la amenaza de intervención

El titular de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que el país realiza ejercicios militares basados en la hipótesis de una "agresión militar" de EE.UU., una situación que, según él, debe tomarse con "realismo" ante la irracionalidad del "imperialismo norteamericano".

La advertencia de Nicolás Maduro se produce días después de que el presidente Donald Trump ordenara la suspensión de todas las negociaciones diplomáticas con Caracas. La escalada de tensión subraya el riesgo de un conflicto armado en la región y el continuo enfrentamiento entre ambos gobiernos.