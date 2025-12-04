Trump propone dejar expirar el T-MEC en 2026

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió este miércoles que es posible que deje expirar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), programado para una revisión clave el próximo año, buscando en su lugar un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró:

"Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá".

El presidente criticó al gobierno anterior de Joe Biden, asegurando que México y Canadá "se han aprovechado de la situación" porque "teníamos gente estúpida al mando".

¿Qué implica la posible expiración del T-MEC?

El T-MEC, que entró en vigor en 2020 sustituyendo al TLCAN, debe ser revisado por los tres países en 2026. En ese momento, deberán decidir si extienden el tratado por otros 16 años (hasta 2042) o si optan por una revisión anual hasta 2036.

Trump, quien negoció el T-MEC en su primer mandato, defendió firmemente los aranceles que ha impuesto a sus vecinos norteamericanos, afirmando que han sido cruciales para mejorar los ingresos del país y reducir la deuda nacional. Hizo especial hincapié en los aranceles a automóviles y autopartes, asegurando que han provocado que empresas trasladen su producción a Estados Unidos.

Acciones de Trump sobre el acuerdo comercial

Advertencias de Inestabilidad Comercial

El T-MEC es considerado clave para la relación económica norteamericana, ya que facilita el flujo de bienes agrícolas e industriales y protege las inversiones. Analistas han advertido que la eventual expiración o la búsqueda de una renegociación del tratado podrían afectar la estabilidad comercial en la región y reconfigurar las cadenas de suministro entre los tres países.