Canadá permite venta de alcohol hasta las 4 am durante Copa del Mundo 2026

La emoción por el Mundial de 2026 ya comienza a generar cambios en los países sede y Canadá se convirtió en el primero en anunciar una ampliación en los horarios de servicio de bares y restaurantes durante el torneo.

La medida aplicará en la provincia de Ontario, donde los establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 4 de la mañana desde el arranque de la Copa del Mundo, el 11 de junio, y hasta la final programada para el 19 de julio.

El anuncio fue realizado por Doug Ford, integrante del Parlamento Provincial de Ontario, quien explicó en redes sociales que la decisión busca que los aficionados puedan reunirse y disfrutar los partidos sin importar el horario en que se disputen.

"Para que los aficionados puedan reunirse, animar a Canadá y celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin importar a qué hora se juegue el partido", señaló el funcionario.

Cambios en México

Mientras tanto, en México todavía no existe un anuncio oficial sobre posibles modificaciones en los horarios de servicio o venta de alcohol durante el Mundial. Sin embargo, algunos sectores ya contemplan ajustes para aprovechar la llegada de turistas y el ambiente futbolero.

Según información difundida por Milenio, OpenTable planea adaptar menús y horarios en distintos establecimientos relacionados con la actividad turística y deportiva que se espera durante el torneo.

Además, se prevé que los partidos programados en el Estadio Banorte se disputen después del mediodía, lo que podría influir en futuras decisiones sobre horarios comerciales y de entretenimiento en territorio mexicano.

Por ahora, las autoridades no han confirmado cambios oficiales, aunque el tema ya comienza a generar expectativa entre aficionados y empresarios del sector restaurantero.