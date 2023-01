Marina Real criticó al príncipe Harry por revelar su número de bajas

El príncipe Harry, duque de Sussex, esta a punto de lanzar su autobiografía, Spare, donde da a conocer aspectos de su vida privada, real y militar, sin embargo ,una de sus confesiones despertó la furia y críticas de la Marina Real Británica.

En el libro, según describe el diario The Telegraph, Harry da a conocer que en sus sevicio militar en Afganistán este mató a un total de 25 talibanes, además confesó que este no los veía como personas si no como peones de ajedrez.

La Marina Real criticó esta confesión de por parte del Príncipe, pues en las fuerzas armadas hay una regla no escrita de no decir tu número de bajas, además de confesar sus actividades militares, lo ponen en peligro.

"Ya tiene una gran diana en la espalda y puede que haya crecido un poco más. Pero está en Estados Unidos, tiene seguridad... aquí en el Reino Unido podrían pensar que no podemos llegar a Harry, pero podríamos ir a sus antiguos cuarteles. ... siempre eres un objetivo de todos modos, pero creo que exacerbar las cosas y sacar números no ayuda realmente", dijo McBean en declaraciones reproducidas por The DailyMail.

El príncipe Harry fue a Afganistán dos veces bajo un estricto secreto para no ser blanco particular de los talibanes, que de saber que estaba en su tierra podrían haber intentado llegar a él, lo que hubiera significado un riesgo mayúsculo para las tropas británicas.

Finalmente debió volver al Reino Unido cuando se supo de su presencia en Medio Oriente, pero regresó al combate en 2012 a Camp Bastion, en la provincia de Helmand, entrenado para pilotar helicópteros Apache.