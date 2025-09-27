Marioneta gigante Luca podría reaparecer en el Mundial 2026

MONTERREY, NUEVO LEÓN – Luca, la icónica marioneta gigante que cautivó a Nuevo León hace más de una década, podría reaparecer en escena como parte de los eventos culturales que enmarcarán el Mundial 2026. Tras 13 años almacenada, fuentes cercanas a Ánima Studios han revelado que existen planes concretos para la restauración de Luca, aunque las negociaciones continúan debido al elevado costo del proyecto.

La posible reaparición de Luca ha generado gran entusiasmo, pues la marioneta de más de siete metros de altura y 800 kilogramos de peso se convirtió en un símbolo de paz durante su debut en el Fórum Universal de las Culturas en 2012. La presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, Victoria Kühne, confirmó que el interés en el proyecto es alto y que se está buscando una colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León para concretar el acuerdo.

Los desafíos de la restauración y el costo de revivir un ícono

La marioneta, que originalmente fue diseñada para 80 presentaciones, terminó superando las 200, atrayendo a más de 290 mil personas solo en el Parque Fundidora. Sin embargo, los años de uso y almacenamiento han provocado un deterioro considerable en sus piezas, lo que exige una restauración completa.

Expertos del proyecto original señalaron que el costo de cada presentación de Luca ascendía a cerca de 150 mil pesos debido a la compleja logística, que incluía el uso de grúas, seguros, y el pago de 12 a 13 operadores para manipular la estructura. La restauración para que Luca esté lista para el Mundial 2026 implicará una fuerte inversión, pero se considera una oportunidad única para revivir un ícono cultural en un evento de talla global. El plan busca que el niño de 13 años que representa Luca vuelva a transmitir su mensaje de paz a una nueva generación.