Matan a influencer brasileño; una de las balas impactó su columna vertebral

Un influencer reconocido en Brasil fue asesinado frente a su casa en Vila Matilde.

Denis Yoshio murió a los 32 años en Sao Paulo, ayer martes 12 de marzo, de acuerdo a medios internacionales.

El también fisicoculturista se encontraba en su vehículo, sin embargo, cuando este presentó una falla se regresó a su hogar para ir por dinero y arreglar su auto, y fue en ese momento que ocurrió el crimen, de acuerdo a medios como People en Español y Antena 3 Noticias.

Las autoridades señalan que los agresores viajaban a bordo de una motocicleta; primero lo atropellaron y luego le dispararon.

Tras el ataque, su hermano intentó ayudarlo y lo llevó a su casa. Al sitio llegaron bomberos, quienes también le proporcionaron primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital Municipal de Tatuape, donde murió.

Según medios brasileños, el hombre sufrió un paro cardíaco, hecho que le provocó la muerte. A horas de su fallecimiento se informó que una de las balas impactó su columna vertebral.

La novia del influencer, Denis Yoshio se despidió de él mediante sus redes sociales.

"Con extrema tristeza les informamos del fallecimiento de Denis Yoshio. No puedo pensar, no puedo entender. No soy nada sin ti. Por favor vuelve a casa mi amor", detalló.

Mientras que la mamá del joven de 32 años, Miyoko Nilza Itamura, expresó "Hoy Dios recogió a mi hijo, Denis Yoshio Feltrim, mi amor, príncipe, descansa en los brazos del señor".

Hasta el momento no hay personas detenidas y tampoco sospechosos por el crimen.