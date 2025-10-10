Protesta de Turning Point USA en Super Bowl 2026 por elección de Bad Bunny

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS – La organización conservadora Turning Point USA, fundada por el fallecido activista Charlie Kirk, ha anunciado que llevará a cabo un espectáculo de medio tiempo paralelo al del Super Bowl 2026, en protesta por la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como headliner. El evento, denominado "All American Halftime Show", busca celebrar "la fe, la familia y la libertad" con música interpretada "solo en inglés".

El anuncio, realizado a través de la página de Instagram de Turning Point USA, es la respuesta más contundente del movimiento MAGA ("Make America Great Again") al hecho de que un artista de reguetón latino lidere uno de los espectáculos más relevantes de Estados Unidos.

Rechazo político y llamados a la acción del ICE

El descontento con la elección de Bad Bunny ha sido generalizado en la esfera conservadora, incluyendo a la administración de Donald Trump. El presidente ha calificado la elección de "absolutamente ridícula", alegando que nunca había oído hablar del artista.

Otros funcionarios han escalado el tema a la seguridad nacional:

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugirió que agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) podrían ser desplegados en el Super Bowl, una amenaza que posteriormente fue atenuada por la Casa Blanca.

El propio Bad Bunny había sido crítico con las políticas migratorias de Trump y había manifestado previamente que evitaba presentarse en ciertas zonas de Estados Unidos para proteger a sus seguidores de ser detenidos por el ICE.

La música como batalla cultural

La organización de Charlie Kirk no ha revelado aún quiénes serán los artistas invitados, pero ha lanzado un formulario en línea para que los simpatizantes voten por géneros musicales como pop, rock clásico y country, con la condición de que el idioma sea "cualquier cosa en inglés".

El espectáculo paralelo no solo es un acto de boicot, sino una manifestación de la batalla cultural que se vive en Estados Unidos en torno a la inmigración, el idioma y la identidad nacional. Mientras Bad Bunny ha defendido su participación en el Super Bowl como un logro para la cultura latina, los conservadores buscan ofrecer una alternativa que se alinee con su visión de lo que debe ser un espectáculo "totalmente estadounidense".