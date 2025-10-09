Papa León XIV critica la economía que margina a los pobres

Critica León XIV a la economía que margina a los pobres en su primera exhortación titulada 'Dilexi te'.

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV criticó cómo la élite adinerada vive en una 'una burbuja muy confortable y lujosa' mientras las personas pobres sufren en los márgenes, confirmando en su primer documento doctrinal el jueves que está en perfecta sintonía con su predecesor, el papa Francisco, en asuntos de injusticia social y económica.

El Vaticano publicó el jueves la exhortación titulada 'Dilexi te' ('Te he amado', en español), que Francisco había comenzado a escribir en sus últimos meses pero nunca terminó. León, quien fue elegido en mayo, acreditó a Francisco en el texto y lo citó repetidamente, pero dijo que había hecho el documento suyo y lo firmó.

El documento de 100 páginas traza la historia de la constante preocupación del cristianismo por las personas pobres, desde citas bíblicas y la enseñanza de los padres de la Iglesia hasta la predicación de papas recientes sobre el cuidado de migrantes, prisioneros y víctimas de la trata de personas. León acredita especialmente a las órdenes religiosas femeninas por llevar a cabo el mandato de Dios de cuidar a los enfermos, alimentar a los pobres y acoger al extranjero, y también elogió a los movimientos populares liderados por laicos por abogar por la tierra, la vivienda y el trabajo para los más desfavorecidos de la sociedad.

La conclusión a la que llega León es que la 'opción preferencial (...) por los pobres' de la Iglesia católica ha existido desde el principio, es innegociable y es, de hecho, la esencia misma de lo que significa ser cristiano. Hace un llamado a un compromiso renovado para solucionar las causas estructurales de la pobreza, al tiempo que se brinda caridad incondicional a quienes la necesitan. 'Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda: amar al Señor allí donde Él está más desfigurado', escribe León.

Citando a Francisco, una crítica a los ricos

León cita a Francisco con frecuencia, incluyendo algunos de los comentarios más citados del papa argentino sobre la 'economía que mata' a nivel global y la crítica a la economía del goteo. Francisco insistió en esos temas desde el inicio de su pontificado en 2013, cuando dijo que quería una 'Iglesia pobre y para los pobres'.