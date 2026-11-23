México y Emiratos Árabes Unidos identificaron oportunidades para ampliar los negocios y la inversión bilateral, con una agenda que incluye comercio, innovación tecnológica, seguridad alimentaria, turismo e inteligencia artificial. Representantes diplomáticos de ambos países destacaron el carácter estratégico de la relación y expresaron su interés en profundizar los intercambios.

Durante la conmemoración del Día Nacional de Emiratos Árabes Unidos, el embajador Salem Alowais señaló que México ofrece posibilidades para desarrollar negocios y planteó organizar una delegación con el objetivo de firmar acuerdos de inversión. El diplomático agradeció la amistad con el país y manifestó su disposición a fortalecer los vínculos económicos.

La relación entre México y Emiratos Árabes Unidos se fortalece con nuevas propuestas de inversión.

La propuesta apunta a convertir el acercamiento diplomático en nuevas oportunidades de colaboración. Sin embargo, en las declaraciones no se detallaron los montos previstos, las empresas que participarían, las fechas de la misión ni los proyectos que podrían formar parte de los acuerdos. La delegación fue presentada como una iniciativa por realizar.

Por parte de México, Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, sostuvo que la complementariedad de las dos economías permite ampliar la cooperación. Destacó que el desarrollo de Emiratos Árabes Unidos también ha tenido un reflejo positivo en la relación bilateral y lo reconoció como un socio estratégico para México.

Teresa Mercado resalta la complementariedad económica entre ambos países para impulsar el comercio.

La funcionaria identificó al comercio y la innovación tecnológica entre los campos con potencial para profundizar los intercambios. También incluyó la seguridad alimentaria y el turismo, además de tecnologías como la inteligencia artificial, dentro de las oportunidades de trabajo conjunto.

El planteamiento mexicano abarca asimismo el fortalecimiento de los vínculos culturales y la conectividad. Mercado expresó que ambos países comparten el interés de promover la innovación y el bienestar de sus sociedades, junto con una mayor cooperación económica y comercial.

La relación diplomática comenzó el 12 de septiembre de 1975, por lo que en 2026 cumple 51 años. Desde entonces, el vínculo ha incorporado intercambios políticos, económicos y culturales, con representaciones diplomáticas en ambos países. www.mofa.gov.ae

El embajador Salem Alowais propone una delegación para firmar acuerdos de inversión en México.

Además de las posibilidades de negocio, Mercado refrendó la importancia de la amistad bilateral. Señaló que México y Emiratos Árabes Unidos coinciden en la confianza en el diálogo, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a los desafíos globales.