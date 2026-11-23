Rusia podría colocar en órbita un satélite equipado con una carga nuclear antes de terminar 2026, incluso en diciembre, según evaluaciones atribuidas a servicios de inteligencia occidentales. La advertencia plantea una amenaza para redes satelitales militares y civiles, aunque el lanzamiento y las características del dispositivo no han sido confirmados públicamente de manera independiente.

El aparato, identificado como Sputnik-S, estaría ensamblado y almacenado desde hace años en las inmediaciones de Moscú. Las evaluaciones, compartidas con integrantes de la OTAN, consideran que podría ser enviado al espacio durante las próximas semanas y quedar operativo poco después de alcanzar su órbita.

Las alertas distribuidas a principios de noviembre establecían una ventana de 60 días para un eventual lanzamiento. El Comando Espacial de las Fuerzas Armadas alemanas considera posible que ocurra en diciembre. Expertos militares también habrían informado sobre el asunto a funcionarios del gobierno alemán, entre ellos el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

El principal riesgo sería la capacidad de una detonación nuclear para dañar numerosos satélites simultáneamente. La radiación podría afectar equipos utilizados para comunicaciones, navegación, vigilancia y otras actividades que dependen de la infraestructura espacial. Los daños no se limitarían necesariamente al momento de la explosión.

Las estimaciones citadas en las advertencias apuntan a que alrededor de un tercio de los satélites en órbita terrestre baja podría quedar fuera de servicio durante las primeras horas o días. Otros aparatos podrían deteriorarse en los meses siguientes. Se trata de un escenario potencial, cuyo alcance no representa un daño ocurrido ni una consecuencia inevitable.

Los efectos tampoco distinguirían entre países: los sistemas rusos y los de otras naciones también estarían expuestos. La pérdida de servicios satelitales podría dificultar operaciones militares y actividades civiles, desde la navegación aérea y marítima hasta las comunicaciones internacionales.

Colocar un arma nuclear en órbita contravendría el artículo IV del Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967. El acuerdo prohíbe desplegar alrededor de la Tierra objetos que transporten armas nucleares u otras armas de destrucción masiva.

Moscú rechaza las acusaciones. Su embajada en Berlín afirmó desconocer los planes descritos y calificó los señalamientos de infundados y parte de una campaña de propaganda. Mientras persiste esa negativa, diciembre permanece como una posibilidad planteada por las evaluaciones de inteligencia, sin una fecha de lanzamiento confirmada.