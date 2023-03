Mike Pompeo propone usa drones para atacar al narcotráfico

Mike Pompeo, ex Secretario de Estado de Estados Unidos. propuso el usar drones en contra de los carteles de la droga esto debido a que, según el, propio Pompeo, México no a hecho lo suficiente para poder acabar con el trafico de drogas.

Fue en un articulo de opinión del medio conservador, Centro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), donde Pompeo señalo que propuso el uso de drones durante la administración de Donald Trump

"Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles", escribió Pompeo.

"Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense", dice el texto.

Este resurgimiento de la propuesta de Mike Pompeo llega en un momento que senadores republicanos están pidiendo apoyo militar a México para combatir el problema del narcotráfico.