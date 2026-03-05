Trump destituye a Kristi Noem: Cambios en el DHS y reacciones políticas

En un movimiento que ha sorprendido a legisladores y analistas por igual, el presidente Donald Trump anunció este jueves la salida inmediata de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional. A través de un comunicado oficial y sus plataformas habituales, el mandatario agradeció brevemente los servicios de la exgobernadora de Dakota del Sur, pero enfatizó que la seguridad de las fronteras y la ejecución de los planes de deportación masiva requieren un "liderazgo con resultados más agresivos y eficientes".

Motivos detrás de la destitución

Aunque la Casa Blanca no ha profundizado en los detalles, fuentes cercanas a la administración sugieren que la relación entre Trump y Noem se había tensado en los últimos meses debido a dos factores críticos:

Ritmo en la política fronteriza: Se reporta que Trump no estaba satisfecho con la velocidad en la implementación de las nuevas barreras tecnológicas y el procesamiento de los expedientes de expulsión, pilares centrales de su agenda de "Seguridad Total".

Diferencias logísticas: Existían roces internos sobre la coordinación del DHS con otras agencias federales para la movilización de recursos hacia los estados fronterizos, lo que el ala más radical de la administración consideraba como una "falta de determinación absoluta".

¿Quién sigue?

La destitución deja un vacío en una de las agencias más poderosas de Estados Unidos, encargada de la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la protección fronteriza. Se espera que, de forma interina, el cargo sea ocupado por un funcionario de línea dura ya establecido en la agencia, mientras el Senado se prepara para un nuevo y posiblemente accidentado proceso de confirmación para un sucesor permanente. Entre los nombres que ya suenan en los pasillos de Washington se encuentran figuras conocidas por su postura inflexible en temas de inmigración.

Reacciones políticas

Mientras que los aliados de Trump han respaldado la decisión como un paso necesario para "mantener el impulso" de las promesas de campaña, los sectores de la oposición demócrata han criticado la constante rotación en el gabinete, calificándola como un síntoma de "caos administrativo" que pone en riesgo la estabilidad operativa de la seguridad nacional. Por su parte, Kristi Noem no ha emitido una declaración extensa, limitándose a señalar que fue un honor servir a la nación bajo la visión del presidente.