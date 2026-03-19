Detienen a Mónica Zambada Niebla en Sinaloa durante operativo

CULIACÁN, SINALOA — Un fuerte operativo desplegado por fuerzas federales en el estado de Sinaloa ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la dinastía del Cártel de Sinaloa, tras el reporte de la presunta detención de Mónica Zambada Niebla. Identificada como la hija mayor de Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador de la organización criminal, su captura representaría uno de los golpes más significativos contra la estructura familiar y financiera de una de las facciones más antiguas del narcotráfico en México durante este 2026.

Mónica Zambada Niebla ha mantenido un perfil bajo en comparación con sus hermanos, como Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", quien fuera pieza clave en los juicios contra el cártel en Estados Unidos. A pesar de su discreción mediática, reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de agencias internacionales la señalan como una figura estratégica dentro del entramado de lavado de dinero de la organización. Se presume que su rol principal ha sido la administración de activos legales y empresas fachada que permiten la operatividad financiera del grupo delictivo en el noroeste del país.

Acciones de la autoridad

El operativo para la detención de Mónica Zambada en Sinaloa se llevó a cabo durante las primeras horas de este jueves, involucrando unidades de élite de la Marina y la Guardia Nacional en zonas residenciales de Culiacán. Aunque las autoridades federales aún trabajan en la confirmación total de la identidad mediante pruebas periciales, fuentes cercanas al gabinete de seguridad indican que la mujer capturada coincide plenamente con las características físicas y los registros de inteligencia de la hija mayor de Ismael Zambada. El despliegue militar en la zona ha generado una tensa calma entre la población civil ante el temor de posibles reacciones por parte de los grupos armados locales.

A diferencia de otros miembros de la familia Zambada que han enfrentado procesos judiciales por tráfico de estupefacientes, Mónica Zambada Niebla ha sido vinculada principalmente con la gestión de bienes raíces, estancias infantiles y negocios de servicios que, según el Departamento del Tesoro de EE. UU., forman parte de la red de protección financiera de su padre. Su nombre ha figurado en diversas listas de sanciones internacionales, lo que ha limitado su movilidad legal, pero no su influencia dentro de las operaciones logísticas y de blanqueo de capitales que sostienen la longevidad del Cártel de Sinaloa.

Detalles confirmados

Analistas de seguridad sugieren que la captura de Mónica Zambada Niebla busca desmantelar el corazón financiero de la facción de "El Mayo", en un momento donde el control territorial del cártel se encuentra en una fase de reconfiguración interna. La detención de la hija mayor del capo no solo tiene implicaciones legales, sino simbólicas, al demostrar que los círculos más cercanos y familiares de los fundadores ya no son intocables para la estrategia de seguridad nacional. Hasta el momento, el Registro Nacional de Detenciones ha mantenido la información bajo reserva mientras se concreta su traslado a la Ciudad de México.

Con esta presunta detención, el Gobierno de México reafirma su compromiso de atacar las estructuras logísticas que permiten la permanencia del crimen organizado. Mientras se espera un comunicado oficial detallado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la figura de Mónica Zambada Niebla se convierte en una pieza clave para entender cómo las familias del narcotráfico han logrado infiltrarse en la economía formal de Sinaloa. El desenlace de su situación jurídica marcará un hito en el combate a las redes de lavado de dinero que siguen siendo el motor de la violencia en la región durante este 2026.