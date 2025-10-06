Críticas a Mr. Beast por poner en riesgo a participante en desafío con fuego

El desafío de Mr. Beast con fuego fue muy criticado en redes sociales. Mr. Beast nuevamente se encuentra en medio de la polémica por un video, el cual presenta un reto con fuego con un premio de 500 mil dólares.

Y es que muchas personas externaron su consternación al ver cómo Mr. Beast pone en riesgo a una persona, solo por entretenimiento y dinero.

¿Cómo fue el reto extremo de Mr. Beast con fuego?

Un video reciente de Mr. Beast muestra al presentador con una persona, la cual está amarrada y tiene que escapar de una casa en llamas para llevarse 500 mil dólares. Mr. Beast menciona que tiene un tiempo límite para liberarse y tomar el dinero que pueda; es decir, no es seguro que tome los 500 mil dólares a pesar de liberarse.

Este reto fue muy criticado en redes sociales, pues cuestionaron la ética del youtuber al poner en riesgo la vida de una persona sin mayor miramiento. No solo eso, se cuestionó su valor como ser humano, pues se queda viendo en un lugar seguro mientras el participante hace todo por salir con vida y con algo de efectivo.

Lo peor del caso para muchos, es que esta es solo una parte del video, pues muestra otros retos igual de peligrosos donde la gente se arriesga por un poco de dinero.