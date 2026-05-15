Familia Dokadia fallece en Mumbai tras consumir sandía contaminada

Una tragedia ocurrida en Mumbai, India, mantiene desconcertadas a las autoridades luego de que una familia completa perdiera la vida horas después de consumir una sandía en su hogar. Aunque las investigaciones ya identificaron el veneno responsable del fallecimiento de las víctimas, el origen de la contaminación continúa siendo un misterio.

¿Qué ocurrió con la familia Dokadia?

La noche del pasado 25 de abril, Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus dos hijas, Ayesha y Zainab, compartieron una cena familiar en su vivienda ubicada en el barrio de Pydhonie, al sur de Mumbai.

Después de convivir con familiares y disfrutar un platillo tradicional de biriyani, la familia decidió comer una sandía como postre antes de dormir.

Sin embargo, pocas horas más tarde, los cuatro comenzaron a presentar síntomas graves, entre ellos vómitos intensos y diarrea severa. Vecinos y médicos acudieron rápidamente para auxiliarlos e incluso intentaron reanimar a la hija menor mediante maniobras de RCP.

A pesar de los esfuerzos, todos fallecieron poco después de ser trasladados al Hospital JJ.

El hallazgo que cambió la investigación

Tras varias semanas de análisis forenses y especulaciones públicas, el Laboratorio de Ciencias Forenses de Mumbai confirmó que las muertes fueron provocadas por intoxicación con fosfuro de zinc, un químico altamente tóxico utilizado comúnmente como veneno para ratas.

El director del laboratorio, el Dr. Vijay Thakare, explicó que el compuesto fue hallado en órganos como hígado, riñón y bazo de las víctimas, así como en los restos de la sandía consumida aquella noche.

"Se detectó fosfuro de zinc en las vísceras de los fallecidos y también en la sandía analizada", detalló el especialista.

Un misterio sin resolver

Lo que más preocupa a las autoridades es que el veneno no fue encontrado en ningún otro alimento de la vivienda, lo que confirma que la fruta fue el único vehículo de intoxicación.

El fosfuro de zinc es especialmente peligroso porque, al entrar en contacto con la humedad y los ácidos del estómago, libera gas fosfina, una sustancia que impide que las células utilicen oxígeno adecuadamente y provoca un rápido fallo multiorgánico.

Hasta ahora, la policía mantiene abiertas varias líneas de investigación. Entre las hipótesis consideradas se encuentran una contaminación accidental, un posible asesinato e incluso un suicidio colectivo.

Mientras las autoridades intentan esclarecer cómo llegó el veneno a la fruta, el caso continúa causando conmoción en India y sembrando temor entre consumidores y comerciantes.