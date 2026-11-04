Ola azul sacude a Estados Unidos: demócratas recuperan el control en elecciones intermedias

Las elecciones intermedias celebradas este martes 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron un resultado favorable para el Partido Demócrata, que logró importantes avances frente a los republicanos y recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, además de conseguir la mayoría de las gubernaturas que estuvieron en disputa.

Aunque el conteo oficial todavía no concluye, los resultados disponibles perfilan una victoria contundente para los demócratas, quienes hasta el momento suman 228 escaños en la Cámara de Representantes, 54 en el Senado y 22 gubernaturas de las 36 que se disputaron.

Demócratas recuperan la Cámara de Representantes

Uno de los resultados más relevantes de la jornada fue la recuperación de la mayoría en la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata consiguió 228 de los 435 escaños con derecho a voto, superando los 218 necesarios para controlar este órgano legislativo.

Antes de las elecciones, los demócratas contaban con 213 representantes. Por su parte, los republicanos tienen asegurados 139 lugares, mientras continúa la definición de algunos distritos. Sin embargo, la ventaja demócrata ya perfila un resultado irreversible.

El Senado también queda en manos demócratas

La Cámara Alta fue otro de los escenarios en los que los demócratas consiguieron una victoria significativa. De acuerdo con los reportes de The Associated Press (AP), ya se habían definido 33 de los 35 escaños sometidos a votación.

Con 54 lugares asegurados, el Partido Demócrata superó los 51 necesarios para alcanzar la mayoría, mientras que los republicanos quedaron con 44 senadores. Este resultado representa un cambio importante respecto a la distribución anterior, cuando los republicanos tenían 53 integrantes, los demócratas 45 y los independientes dos.

Todavía permanecen pendientes dos escaños correspondientes a Alaska y Mississippi.

Los demócratas también avanzan en las gubernaturas

El dominio demócrata también se reflejó en las elecciones estatales. De los 36 puestos de gobernador que estuvieron en juego, el partido consiguió 22, mientras que los republicanos obtuvieron 12.

Los resultados de Kansas y Alaska todavía estaban por definirse, por lo que el panorama de las gubernaturas aún podría registrar algunos cambios.

Triunfos históricos marcan la jornada electoral

Además de la victoria general del partido, varias candidaturas destacaron por representar acontecimientos inéditos o resultados inesperados en la política estadounidense.

Entre los triunfos más relevantes se encuentran:

Gina Hinojosa, Texas: consiguió la gubernatura y se convirtió en la primera mujer latina en ocupar ese cargo, tras derrotar a Greg Abbott, quien llevaba más de una década al frente del estado.

James Talarico, Texas: obtuvo un escaño en el Senado y se convirtió en el primer demócrata en conseguir una victoria para ese puesto desde 1988.

Keisha Lance Bottoms, Georgia: hizo historia al convertirse en la primera mujer afrodescendiente elegida gobernadora de un estado estadounidense.

Annie Andrews, Carolina del Sur: consiguió una victoria que no figuraba entre los resultados previstos por las encuestadoras.

Josh Turek, Iowa: llegó al Senado después de destacar también en el deporte, donde obtuvo medallas de oro en baloncesto durante dos Juegos Paralímpicos.

Roy Cooper, Carolina del Norte: el gobernador del estado fue el primero en la jornada en arrebatarle un escaño a un candidato republicano.

Abdul El-Sayed, Michigan: se convirtió en la primera persona de origen musulmán en conseguir un lugar en el Senado estadounidense.

Una derrota republicana que cambia el panorama político

Los resultados de estas elecciones representan un importante revés para el Partido Republicano, que perdió terreno tanto en el Poder Legislativo como en las gubernaturas.

Con la mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y una ventaja considerable en los gobiernos estatales, la llamada ola azul modificó el escenario político estadounidense.

Aunque todavía quedan algunos resultados por confirmarse, el balance de la jornada apunta a una victoria demócrata que seguramente no será bien recibida por Donald Trump, ante la pérdida de espacios políticos de su partido.