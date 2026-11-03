León XIV visitará México en 2027 tras invitación de Rosa Icela Rodríguez

La Santa Sede alista un viaje pastoral del papa León XIV a México, el cual se concretaría hacia el verano de 2027. La noticia fue confirmada por María Montserrat Alvarado, titular de la Oficina de Comunicación del Vaticano, quien detalló que el traslado obedece al interés del pontífice por realizar una gira por diversos países de Latinoamérica durante esa etapa de su mandato.

La iniciativa cobró impulso tras una invitación formal extendida por la secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, Rosa Icela Rodríguez. De concretarse los planes de la diplomacia vaticana, el recorrido del jefe de la Iglesia católica tendría lugar una vez concluida la jornada electoral federal programada para el 6 de junio de 2027, con el objetivo de no interferir en el desarrollo de los procesos políticos locales.

Detalles confirmados

Dentro de la agenda preliminar se contempla que el obispo de Roma visite la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. El santuario mariano figura como la parada principal del itinerario por su relevancia espiritual dentro de la comunidad católica internacional y su peso histórico como centro de peregrinación en la región.

Impacto en la comunidad

Esta eventual gira pastoral representaría la octava ocasión en que un pontífice visita territorio mexicano. El antecedente histórico incluye los cinco viajes realizados por Juan Pablo II, la presencia de Benedicto XVI en 2012 y la visita efectuada por el papa Francisco en 2016, eventos que consolidaron la relación diplomática entre la administración federal y la Santa Sede.

El anuncio formal de la gira internacional se da tras la recuperación de la salud del pontífice, luego de que las autoridades médicas de la Santa Sede descartaran la necesidad de tratamientos adicionales tras una intervención quirúrgica realizada en meses pasados. Las áreas protocolarias de ambos estados mantendrán los trabajos de coordinación para definir la logística, las sedes secundarias y las fechas definitivas del encuentro papal.