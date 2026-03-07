Nintendo demanda a Estados Unidos por aranceles injustos

KIOTO, JAPÓN — La gigante japonesa de los videojuegos, Nintendo, presentó una demanda formal contra el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Comercio Internacional, exigiendo el reembolso de millones de dólares pagados por concepto de aranceles de importación. La acción legal, dirigida específicamente contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), argumenta que las autoridades estadounidenses clasificaron erróneamente sus productos bajo categorías que imponen impuestos injustos a la tecnología de entretenimiento.

Nintendo argumenta que sus productos fueron mal clasificados por la CBP.

El núcleo de la disputa legal se centra en la clasificación arancelaria de la consola Nintendo Switch y sus accesorios periféricos. Según el equipo legal de Nintendo, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado tasas impositivas correspondientes a dispositivos de procesamiento de datos o componentes electrónicos generales, en lugar de clasificarlos estrictamente como consolas de videojuegos. Esta distinción técnica ha resultado en un costo operativo significativamente mayor para la empresa nipona en uno de sus mercados más lucrativos a nivel global.

La demanda se enmarca en un contexto de tensiones comerciales crecientes.

La demanda de Nintendo contra el gobierno de Estados Unidos surge en un contexto de crecientes tensiones comerciales y una revisión profunda de las políticas de importación bajo la administración de Donald Trump. La compañía sostiene que el cobro de estos aranceles ha afectado su estructura de precios y su competitividad frente a otros gigantes de la industria. El recurso legal busca no solo la devolución del excedente pagado en años fiscales recientes, sino también una sentencia que obligue a una reclasificación permanente de sus productos de hardware.

El monto del reembolso podría ascender a cientos de millones de dólares.

Analistas de la industria tecnológica señalan que este movimiento de Nintendo podría sentar un precedente para otras empresas como Sony y Microsoft, que enfrentan desafíos logísticos y fiscales similares. El monto exacto del reembolso exigido no ha sido revelado en los documentos públicos iniciales, pero fuentes cercanas al proceso sugieren que la cifra podría ascender a cientos de millones de dólares, considerando el volumen masivo de unidades de Nintendo Switch distribuidas en territorio estadounidense desde su lanzamiento.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la CBP han evitado emitir comentarios detallados sobre el litigio pendiente, limitándose a señalar que las clasificaciones arancelarias se basan en criterios técnicos de funcionalidad y origen de los componentes. La batalla legal entre Nintendo y Washington se perfila como un caso emblemático sobre cómo la interpretación de las leyes de comercio internacional impacta directamente en el costo final de los productos de consumo masivo y en la rentabilidad de las corporaciones multinacionales.

Mientras el caso avanza en los tribunales, la comunidad de inversionistas vigila de cerca el desenlace, ya que una victoria para Nintendo representaría una inyección de capital importante para el desarrollo de su próxima generación de consolas. El conflicto subraya la complejidad de las cadenas de suministro globales en 2026, donde las barreras comerciales y las disputas por aranceles se han convertido en un obstáculo constante para la innovación y la distribución de tecnología de entretenimiento en el mercado más grande de América.