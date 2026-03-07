Mujer fallece tras accidente en parque acuático de Tolima

BOGOTÁ — Una mujer falleció este viernes tras sufrir un aparatoso accidente en un parque acuático ubicado en el departamento de Tolima, Colombia, al salir proyectada de un tobogán de gran altura. El incidente, que fue captado en video por testigos presenciales, ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública y ha puesto bajo escrutinio los protocolos de seguridad de los centros de recreación extrema en el país sudamericano.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades locales, se encontraba haciendo uso de una de las atracciones principales del complejo turístico cuando, por causas que aún se investigan, perdió el contacto con la superficie del tobogán y cayó al vacío desde varios metros de altura. Testigos en el lugar relataron que el impacto contra el suelo fue inmediato, provocando lesiones severas que resultaron fatales a pesar de la intervención de los servicios de emergencia.

El accidente y su impacto en la comunidad

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional de Colombia, el accidente ocurrió durante una jornada de alta afluencia de visitantes. Los videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que la mujer es lanzada fuera de la estructura mientras descendía a gran velocidad. Las imágenes han servido como evidencia clave para que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación formal sobre una posible negligencia en el mantenimiento de la atracción o fallas en los sistemas de retención.

Representantes del parque acuático emitieron un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento y aseguraron que las instalaciones contaban con las certificaciones técnicas requeridas para operar. Sin embargo, la administración municipal de Tolima ordenó el cierre preventivo del área de toboganes mientras se realizan los peritajes correspondientes. Expertos en ingeniería forense evaluarán si el exceso de velocidad, el peso de la usuaria o un desperfecto estructural fueron los detonantes de la tragedia.

Reacciones y medidas de seguridad

Este suceso reaviva el debate en Colombia sobre la regulación de los parques de diversiones y la seguridad en el turismo de aventura. Organizaciones de derechos del consumidor han exigido inspecciones más rigurosas y sanciones ejemplares para los establecimientos que no garanticen la integridad física de sus clientes. El video del accidente en el tobogán se ha vuelto viral, sirviendo como una trágica advertencia sobre los riesgos inherentes a este tipo de actividades recreativas.

La comunidad internacional y las autoridades de turismo siguen de cerca el desarrollo de las investigaciones, en un esfuerzo por prevenir que incidentes similares vuelvan a ocurrir. La familia de la víctima ha solicitado privacidad mientras se completan los trámites legales y la repatriación del cuerpo, en caso de ser necesario, mientras el país espera respuestas claras sobre las fallas de seguridad que permitieron este desenlace fatal.