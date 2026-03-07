Donald Trump califica a México como epicentro de cárteles

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este sábado a México como el "epicentro mundial de la violencia de los cárteles" durante su intervención en la Cumbre Regional sobre Seguridad Transnacional. El mandatario estadounidense endureció su retórica frente a los líderes del hemisferio, vinculando directamente la inestabilidad en territorio mexicano con la crisis de fentanilo y el tráfico de armas que afecta a la seguridad nacional de su país.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de alta tensión diplomática entre la Casa Blanca y el Gobierno de México, derivado de los recientes operativos relacionados con el liderazgo de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Según el mandatario republicano, la estrategia de seguridad de la administración mexicana no ha logrado contener la expansión territorial de estas células delictivas, lo que, a su juicio, representa una amenaza directa para la prosperidad de América del Norte.

¿Qué declaró Trump sobre los cárteles en México?

Durante el foro, el presidente Trump insistió en que los cárteles de la droga en México operan con una infraestructura militar que desafía la soberanía estatal. El líder estadounidense advirtió que su gobierno está considerando medidas más drásticas, incluyendo la designación de estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras para facilitar intervenciones financieras y operativas más agresivas. Esta postura ha generado preocupación entre los observadores internacionales por el posible impacto en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Respuesta de México a las acusaciones de Trump

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe complementario que resalta el incremento de homicidios y desapariciones en estados clave como Jalisco, Nuevo León y Sinaloa. El documento subraya que la violencia de los cárteles ha mutado hacia nuevas formas de extorsión y control de economías locales, lo que justifica, desde la perspectiva de Washington, una política de "tolerancia cero" y una cooperación fronteriza mucho más intrusiva.

La respuesta de las autoridades mexicanas ha sido de rechazo a los señalamientos de Trump, defendiendo su soberanía y señalando que la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo ilegal de armas hacia el sur son los verdaderos motores de la crisis. Sin embargo, el discurso de Trump en la cumbre regional posiciona a México en el centro del debate electoral y de seguridad en el continente, elevando la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para mostrar resultados tangibles en la reducción de los índices delictivos de alto impacto.

Impacto en la relación bilateral entre EE. UU. y México

Con este pronunciamiento, la relación bilateral entra en una fase de incertidumbre marcada por el tono confrontativo de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump concluyó su participación reiterando que la seguridad de la frontera sur es su prioridad número uno, y que no dudará en utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas a su alcance para obligar a un cambio radical en la política de seguridad pública del país vecino, reafirmando que México debe asumir su responsabilidad en el combate a la criminalidad organizada.