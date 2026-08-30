Deslaves en Nepal y Tíbet dejan miles de desaparecidos

La región fronteriza entre Nepal y la zona autónoma china de Tíbet enfrenta una catástrofe humanitaria de gran magnitud tras registrarse un saldo trágico de 750 fallecidos —734 en territorio nepalí y 16 del lado tibetano— a consecuencia de devastadoras riadas y deslaves. Las operaciones de emergencia continúan en condiciones de máxima alerta ante la inminencia de nuevos colapsos fluviales.

El río Bhotekoshi volvió a desbordarse este domingo, impulsado por los vestigios de un alud monumental compuesto por hielo, lodo, rocas y escombros. Ante esta situación, equipos tecnológicos y drones de vigilancia detectaron un nuevo deslizamiento en las laderas a pocos kilómetros del embalse de Purepuqiang Tsangpo. Este fenómeno provocó el bloqueo natural del cauce y la formación de un lago artificial que amenaza con romper sus diques en cualquier momento, lo que obligó a evacuar de urgencia al personal de rescate apostado en las inmediaciones del sepultado puesto fronterizo de Gyirong.

Mientras el número de personas desaparecidas supera los tres mil sumando ambas jurisdicciones, el gobierno de Katmandú lanzó un llamamiento global de auxilio para financiar labores de reconstrucción estimadas en miles de millones de euros. Por su parte, Pekín respondió al llamado enviando asistencia logística: aeronaves de carga militar Y-20 aterrizaron en suelo nepalí transportando más de 13 mil artículos de socorro urgente, acompañadas por especialistas en rescate subterráneo para reforzar las tareas de localización de víctimas.