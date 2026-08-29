Trump anuncia histórico acuerdo petrolero con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 28 de agosto un acuerdo petrolero con el gobierno interino de Venezuela, operación que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia".

Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, negociaron directamente con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump aseguró que Estados Unidos obtuvo el control mayoritario de más de 65 millones de barriles de reservas petroleras aprobadas en Venezuela. De acuerdo con su planteamiento, el acuerdo permitiría aumentar las reservas de petróleo de Estados Unidos, incrementar el suministro y reducir los precios de la gasolina a largo plazo.

Sin embargo, el presidente estadounidense no explicó qué implica jurídicamente el concepto de "control mayoritario". Tampoco detalló qué compañías privadas estarán involucradas, cuáles serán los yacimientos contemplados en el acuerdo ni si Venezuela recibirá algún beneficio a cambio.

Rubio, por su parte, describió la negociación como una "enorme victoria" tanto para estadounidenses como para venezolanos.

Contexto del acuerdo petrolero

El anuncio ocurre en un contexto de presión sobre el mercado petrolero. La guerra con Irán ha afectado durante seis meses una quinta parte del suministro mundial de crudo y, durante las últimas semanas, la situación se agravó por la desaparición de miles de millones de barriles de petróleo y combustible almacenados.

Estados Unidos, de acuerdo con la información presentada, registra sus reservas en niveles que no se observaban desde principios de la década de 1980, mientras los elevados precios han generado preocupación entre inversionistas del mercado de bonos y ciudadanos.

Confirmación de Venezuela

Venezuela confirma el acuerdo. Delcy Rodríguez también confirmó el acuerdo mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. La presidenta interina agradeció a Trump y a Rubio por su disposición para desarrollar una alianza que calificó como un hito histórico en las relaciones entre ambos países.

Rodríguez explicó que el pacto contempla un incremento considerable de la producción petrolera con la participación de operadores privados. También señaló que la medida podría ampliar la intervención del sector privado en la industria petrolera venezolana.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, que contarían con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo.

La iniciativa, añadió, representaría una inversión superior a 100 mil millones de dólares y generaría más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado.