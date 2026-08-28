Juez federal defiende a Anthropic contra el Pentágono en Nueva York

Determina un juez federal que las medidas del Pentágono contra Anthropic fueron "ilegales e infundadas"

La disputa entre la empresa de IA y el gobierno estalló en febrero, cuando el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusaron a Anthropic de poner en peligro la seguridad nacional.

NUEVA YORK - Una jueza federal falló a favor de la empresa de inteligencia artificial Anthropic en su batalla legal contra el Pentágono, después de que, a principios de este año, el gobierno calificara a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. La jueza de distrito Rita Lin emitió una orden por escrito la noche del jueves en la que determinó que el Pentágono actuó ilegalmente al castigar a la empresa de IA por sus críticas a las posturas del Departamento de Defensa sobre el uso de esa tecnología. Se espera que el gobierno impugne el fallo.

Acciones del Pentágono

La disputa entre la empresa de IA y el gobierno estalló en febrero, cuando el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusaron a Anthropic de poner en peligro la seguridad nacional y designaron a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se negó a dar marcha atrás ante la preocupación de que los productos de la empresa pudieran utilizarse para ejercer vigilancia masiva o controlar drones armados autónomos. Lin escribió que las acciones del gobierno "se basaron en el deseo de convertir a Anthropic en un ejemplo público por su ´arrogancia´ al criticar al gobierno, y no en ninguna base articulable para creer que Anthropic realmente sabotearía su modelo".

Reacción de Anthropic

Un portavoz de Anthropic señaló en un comunicado que la empresa acoge con satisfacción el fallo de la jueza: "Seguimos centrados en trabajar de manera productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología."