Donald Trump confirma captura de Nicolás Maduro en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar relámpago que incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y otras regiones de Venezuela. El anuncio, realizado desde su residencia en Mar-a-Lago, marca el fin de una era política en el país sudamericano y el inicio de un complejo proceso judicial en territorio estadounidense.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien ha sido capturado y sacado del país", declaró el mandatario a través de sus plataformas oficiales. Trump calificó la misión como "brillante" y aseguró que se ejecutó para proteger los intereses de seguridad nacional frente a lo que Washington describe como un "régimen narcoterrorista".

La operación militar comenzó a las 02:00 horas con explosiones en Caracas.

La incursión comenzó aproximadamente a las 02:00 horas (tiempo local) con explosiones reportadas en puntos neurálgicos de la capital venezolana. Entre los objetivos alcanzados se encuentran:

- Fuerte Tiuna: El complejo militar más importante del país.

- La Carlota: Base aérea estratégica en el centro de Caracas.

- Palacio Federal Legislativo: Sede del poder político.

Testigos presenciales informaron del sobrevuelo de aeronaves de alta tecnología y drones, mientras que las comunicaciones en diversas zonas del país sufrieron interrupciones severas durante el despliegue de las fuerzas especiales estadounidenses, presuntamente unidades Delta Force.

Maduro y Flores enfrentan cargos por narcoterrorismo en Nueva York.

Tras su captura, Maduro y Flores fueron trasladados de inmediato bajo custodia federal. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que ambos enfrentan cargos en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína y posesión de dispositivos destructivos. "Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en tribunales de nuestro país", sentenció Bondi.

Reacciones internacionales destacan el impacto de la captura de Maduro.

La comunidad internacional ha reaccionado con rapidez ante el suceso. Mientras que el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la noticia calificándola como un triunfo para la libertad, el Gobierno de México condenó los ataques militares, exigiendo el respeto al derecho internacional y la soberanía de las naciones. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció una "agresión imperialista" y llamó a la movilización de las milicias.

Este evento ocurre en un clima de máxima tensión global, redefiniendo las relaciones diplomáticas en el hemisferio occidental y planteando interrogantes sobre la transición de poder en una Venezuela sumida en la incertidumbre.