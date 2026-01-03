"Nos han atacado, pero no nos doblegarán": Defensa de Venezuela

El Ministerio para la Defensa de Venezuela presentó este miércoles un primer balance oficial sobre los recientes operativos ejecutados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), subrayando los avances en el control territorial y la neutralización de amenazas en zonas estratégicas del país.

El reporte, encabezado por las autoridades militares, detalla las acciones realizadas en el marco de los planes de seguridad nacional destinados a combatir grupos irregulares y actividades ilícitas en las fronteras. Según el balance, las operaciones han permitido la destrucción de infraestructuras vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, reafirmando el compromiso del Estado con la integridad territorial.

Resultados de los operativos de la FANB

El despliegue de la FANB se ha concentrado en puntos críticos donde se había detectado presencia de grupos armados generadores de violencia. Las autoridades informaron que:

Se han inutilizado pistas clandestinas utilizadas para el tráfico transfronterizo.

Se decomisaron suministros logísticos y armamento de diversos calibres.

Se reforzó la vigilancia en las fachadas atlántica y caribeña para prevenir incursiones no autorizadas.

El Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia continua para garantizar la paz interna. "No permitiremos que grupos extranjeros o intereses ajenos vulneren la tranquilidad de nuestro pueblo", declaró el alto mando militar durante la presentación del informe.

Contexto de seguridad regional

El balance de defensa surge en un momento de especial atención sobre la región, donde la vigilancia de los recursos naturales y la protección de los límites geográficos se han vuelto prioridades para Caracas. El gobierno venezolano ha reiterado que el despliegue no solo busca la defensa armada, sino también la protección de las comunidades rurales y el ecosistema, severamente afectado por la extracción minera no regulada.

Expertos en seguridad señalan que la publicación de estos datos busca enviar un mensaje de cohesión interna y capacidad operativa frente a las crecientes tensiones diplomáticas en el hemisferio. La FANB se mantendrá en estado de alerta constante, siguiendo las instrucciones del Ejecutivo nacional para el cierre del ciclo operativo anual.