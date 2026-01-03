Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York

El gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la ciudad de Nueva York, luego de una operación militar a gran escala ejecutada en Caracas durante la madrugada. El mandatario venezolano ha sido procesado ante el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos federales por conspiración narcoterrorista.

El presidente Donald Trump anunció el éxito de la misión a través de su plataforma Truth Social, describiendo la operación como un "golpe decisivo contra el narcotráfico internacional". Según el mandatario, el traslado se realizó de forma inmediata tras la captura del líder venezolano en una incursión que incluyó ataques aéreos en puntos estratégicos de la capital venezolana, incluyendo las cercanías del aeropuerto de La Carlota.

La operación militar que llevó a la captura de Maduro fue calificada de agresión por el gobierno venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, detalló que Maduro y Flores han sido acusados de "conspiración para importar cocaína" y posesión de armamento pesado. "Nicolás Maduro pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi en un comunicado oficial tras la llegada del avión que transportaba a los detenidos.

Expertos analizan el impacto geopolítico del traslado de Nicolás Maduro a Nueva York.

En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó el suceso como una "agresión imperialista sin precedentes" y exigió una fe de vida del mandatario. Las autoridades venezolanas denunciaron que la operación violó la soberanía nacional y denunciaron bombardeos en instalaciones civiles.

Mientras tanto, en las calles de Caracas se reportan movilizaciones masivas y un despliegue de seguridad intensificado. La comunidad internacional se mantiene en alerta ante el vacío de poder y la posibilidad de una escalada de violencia en la región. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido convocado de urgencia para abordar la situación.

Las autoridades venezolanas exigen una fe de vida de Nicolás Maduro tras su captura.

La captura de Maduro representa el evento más significativo en las relaciones entre Washington y Caracas en décadas. Expertos sugieren que este movimiento, ejecutado bajo la orden directa de la administración Trump en 2026, redefine la política exterior de EE.UU. hacia América Latina, pasando de la presión económica a la intervención táctica directa.

Se espera que Maduro comparezca ante un juez federal en las próximas horas bajo estrictas medidas de seguridad. El Pentágono ha confirmado que la misión, denominada por algunos sectores como "Southern Spear", ha concluido su fase de extracción, aunque las tropas estadounidenses permanecen en alerta en aguas del Caribe.