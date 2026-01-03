Trump dice que EE.UU. estará "fuertemente involucrado" en el sector petrolero de Venezuela

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su postura frente a Caracas al afirmar que Venezuela ha "robado" los derechos energéticos de empresas estadounidenses, justificando así la reciente escalada en la incautación de petroleros en aguas internacionales. Según el mandatario, su administración busca recuperar activos que fueron "expropiados ilegalmente" por el gobierno de Nicolás Maduro.

"Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Se llevaron todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo y lo queremos de vuelta", declaró Trump a la prensa. Estas afirmaciones coinciden con la reciente intercepción de un buque de gran calado que transportaba aproximadamente 1.9 millones de barriles de crudo vinculados a PDVSA, el cual ahora permanece bajo control estadounidense.

¿Qué declaró Trump sobre el petróleo venezolano?

Al ser cuestionado sobre el destino del cargamento incautado, el presidente fue tajante: "Nos lo quedamos". Trump sugirió que el petróleo podría ser vendido o integrado a las reservas estratégicas de Estados Unidos. Esta política marca un cambio drástico respecto a administraciones anteriores, priorizando la recuperación física de activos sobre las sanciones diplomáticas tradicionales.

La Casa Blanca sostiene que la industria petrolera venezolana se construyó con tecnología e inversión de EE.UU. y que las nacionalizaciones llevadas a cabo en la última década constituyen "el mayor robo de propiedad estadounidense en la historia".

Acciones de la autoridad en el Caribe

La estrategia de Washington no se limita a la retórica. Se ha ordenado un bloqueo naval total a cualquier buque sancionado que intente entrar o salir de puertos venezolanos. Expertos en seguridad internacional señalan que esta medida ha reducido el tráfico marítimo comercial en la región en más de un 90%, incrementando la presión económica sobre el Palacio de Miraflores.

Por su parte, el gobierno de Venezuela ha calificado estas acciones como "actos de piratería internacional" y una violación directa al derecho marítimo. Caracas sostiene que los recursos naturales del subsuelo pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano y ha solicitado la intervención de organismos internacionales.

Impacto en el mercado energético

El mercado global observa con cautela esta escalada. Mientras que algunos sectores en Washington aplauden la firmeza de Trump para proteger los intereses de corporaciones como ExxonMobil, otros advierten sobre los riesgos de un conflicto militar directo en el Caribe y la inestabilidad que esto podría causar en los precios internacionales del combustible durante 2026.