Embajada de Estados Unidos en México cambia citas de visa por manifestaciones

La Embajada de Estados Unidos en México anunció cambios en las citas para trámite de visas este lunes 5 de enero ante posibles manifestaciones por la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

"Se solicita a los clientes con cita de visa y ciudadanía que ingresen a la Embajada por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. Esta medida ayuda a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad... La Embajada continuará monitoreando las condiciones locales y compartirá actualizaciones si es necesario cambiar los arreglos de las citas".

Cambios en el acceso a la Embajada

La Embajada de Estados Unidos en México pidió a quienes acuden, que entren por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. También dijo que si es necesario, cambiará las citas para garantizar las condiciones locales para el ingreso de tramitantes de visa.

Alerta por manifestaciones

Cabe recordar que la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en México, en su nueva sede, se encuentra en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). El objetivo principal de la alerta de cambios, a decir de la Embajada, es que se garantice la seguridad de los asistentes.