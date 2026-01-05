Contactanos
Mundo

Embajada de Estados Unidos en México cambia citas de visa por manifestaciones

La Embajada continuará monitoreando las condiciones locales y actualizará a los solicitantes sobre cualquier cambio necesario.

Por Staff / La Voz - 05 enero, 2026 - 10:38 a.m.
Embajada de Estados Unidos en México cambia citas de visa por manifestaciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Embajada de Estados Unidos en México anunció cambios en las citas para trámite de visas este lunes 5 de enero ante posibles manifestaciones por la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

      "Se solicita a los clientes con cita de visa y ciudadanía que ingresen a la Embajada por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. Esta medida ayuda a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad... La Embajada continuará monitoreando las condiciones locales y compartirá actualizaciones si es necesario cambiar los arreglos de las citas".

      Cambios en el acceso a la Embajada

      La Embajada de Estados Unidos en México pidió a quienes acuden, que entren por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. También dijo que si es necesario, cambiará las citas para garantizar las condiciones locales para el ingreso de tramitantes de visa.

      Alerta por manifestaciones

      Cabe recordar que la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en México, en su nueva sede, se encuentra en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). El objetivo principal de la alerta de cambios, a decir de la Embajada, es que se garantice la seguridad de los asistentes.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados