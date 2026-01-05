Nicolás Maduro enfrenta juicio en Nueva York tras su detención

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este lunes ante la justicia de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, marcando el inicio de un proceso judicial sin precedentes tras su captura en una operación militar de alto impacto ejecutada el pasado fin de semana en Caracas.

Bajo un operativo de seguridad masivo que incluyó blindados, helicópteros y agentes de la DEA, Maduro y su esposa, Cilia Flores, arribaron al tribunal federal de Manhattan poco antes del mediodía. El líder venezolano, quien según reportes descendió con dificultad de un vehículo blindado en el helipuerto de Downtown Manhattan, enfrenta cargos que podrían acarrear cadena perpetua.

El Juez y los cargos federales

La audiencia inicial está presidida por el juez federal senior Alvin K. Hellerstein, de 92 años, quien ha supervisado la causa contra la cúpula chavista desde que fuera abierta originalmente en 2020. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, sostiene que Maduro encabezó el "Cártel de los Soles", una organización criminal que presuntamente utilizó las instituciones del Estado venezolano para inundar territorio estadounidense con toneladas de cocaína.

Los cargos específicos contra Maduro incluyen:

- Conspiración por narcoterrorismo.

- Conspiración para importar cocaína a gran escala.

- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

- Uso y transporte de armamento pesado en apoyo a actividades de tráfico de drogas.

Un balance de víctimas y reacciones diplomáticas

Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, en Venezuela se reportan los primeros balances del operativo "Southern Spear". Autoridades venezolanas denunciaron que los bombardeos previos en zonas como Catia La Mar y bases militares dejaron un saldo de víctimas fatales, incluyendo personal de seguridad y civiles.

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió desde el Air Force One que su administración no descarta una "segunda ofensiva" si las fuerzas remanentes en Caracas no facilitan una transición política inmediata. En contraste, líderes como Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia han condenado la incursión, calificándola de violación a la soberanía regional.

Incertidumbre en el mercado y la región

La detención de Maduro ha provocado un salto del 25% en los bonos venezolanos ante la expectativa de una reestructuración de la deuda. No obstante, el vacío de poder en el Palacio de Miraflores mantiene en vilo al mercado petrolero y a los organismos internacionales, quienes han convocado a una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para este martes.