Accidente de Semar en Galveston deja cinco muertos y un desaparecido

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) confirmó la identidad de las personas fallecidas tras el trágico accidente de una aeronave King Air 350i (matrícula ANX-1209) ocurrido el lunes 22 de diciembre cerca de Galveston, Texas. El avión, que realizaba una misión de traslado médico humanitario en colaboración con la Fundación Michou y Mau, se accidentó durante la maniobra de aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes bajo condiciones de intensa niebla.

El accidente ocurrió durante una misión de traslado médico humanitario.

De acuerdo con el informe oficial y los reportes de rescate, el saldo del siniestro es de cinco personas fallecidas, un desaparecido y dos sobrevivientes:

Fallecidos:

Teniente Víctor Rafael Pérez Hernández – Personal de la Semar.

Teniente Juan Iván Zaragoza Flores – Personal de la Semar.

Marinero Guadalupe Flores Barranco – Personal de la Semar.

Federico Efraín Ramírez Cruz – Paciente que era trasladado para atención médica.

Dr. Juan Alfonso Adame González – Médico encargado del traslado.

Desaparecido:

Teniente Luis Enrique Castillo Terrones – Personal de la Semar (continúan las labores de búsqueda).

Sobrevivientes:

Miriam de Jesús Rosas Mancilla – Enfermera.

Julia Aracelis Cruz Vera – Acompañante del paciente.

La búsqueda del teniente desaparecido continúa en la zona del siniestro.

La aeronave había despegado de Mérida, Yucatán, con el objetivo de trasladar al paciente a una unidad especializada en Galveston para la atención de quemaduras graves. El accidente movilizó a la Guardia Costera de Estados Unidos y a autoridades locales de Texas, quienes utilizaron buzos y drones en las labores de auxilio.

Testigos locales, como el navegante Sky Decker, relataron que al llegar al sitio del impacto el avión se encontraba casi sumergido. A pesar de la magnitud de la tragedia, lograron rescatar con vida a una mujer que estaba atrapada en el interior de la cabina, quien fue estabilizada y trasladada a un hospital cercano.

La Fundación Michou y Mau lamenta la pérdida de vidas en el accidente.

La Fundación Michou y Mau emitió un comunicado expresando su profundo pesar y solidaridad con las familias de los fallecidos, honrando la memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento de una labor humanitaria para salvar la vida de un niño con quemaduras.