Estados Unidos amplía muro flotante en el Río Bravo: Kristi Noem lo confirma

Estados Unidos planea un muro flotante en el Río Bravo, frontera con México. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, anunció la ampliación del muro sobre el Río Bravo.

Estados Unidos, gobernado por Donald Trump, anunció un nuevo muro flotante en el Río Bravo, frontera con México, el cual tendrá una longitud de 800 kilómetros adicionales a los ya existentes.

"Estas barreras son financiadas con fondos contenidos en el Gran y Hermoso Proyecto de Ley y serían tan largas que podrían cubrir la distancia entre la capital de Washington D. C. y la ciudad de Nashville, Tennessee".

Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos.

En el lanzamiento de la ampliación de estas boyas estuvo presente la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien dijo que este nuevo muro flotante es financiado con el plan fiscal de Donald Trump.

El objetivo de este muro flotante, que inició a ampliarse a partir del 7 de enero de 2026, seguirá siendo frenar el paso de migración y el narcotráfico.

Cambios en el diseño del muro flotante

La instalación de boyas es una continuación del muro flotante que se inició a instalar en 2023.

No obstante, visiblemente tienen cambios pues ya no se tratan de "bolas" con incrustaciones de metal, criticadas por poner en riesgo a migrantes, sino son una especie de rodillos flotantes. Estos rodillos flotantes en la frontera México-Estados Unidos tienen medidas de entre 1.2 y 1.4 metros de diámetro.

Mike Banks, jefe de la patrulla fronteriza, dijo que siguen teniendo tecnología para evitar que sean burlados.

Reacciones al muro flotante

Cabe recordar que el inicio de la instalación de las boyas flotantes en 2023 generó el desacuerdo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el proceso para ser candidata presidencial, Claudia Sheinbaum también condenó la violación a derechos humanos por las boyas colocadas en el Río Bravo, ello en julio de 2023.