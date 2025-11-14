Maduro pide a Trump evitar una "guerra interminable" y llama a la paz

Nicolás Maduro, líder del gobierno venezolano, dirigió un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump en el que lo instó a no involucrar a su país en una nueva "guerra interminable". Las declaraciones ocurrieron el jueves por la noche, cuando Maduro se abrió paso entre simpatizantes para encabezar un mitin oficialista.

Consultado por CNN sobre lo que quería transmitir al pueblo de Estados Unidos, Maduro pidió poner fin a intervenciones militares en distintas regiones. "Basta de guerras interminables, basta de guerras injustas, basta de Libia, basta de Afganistán", dijo. Dirigiéndose a Trump, añadió: "Mi mensaje es sí, paz. Sí, paz".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Horas después de este pronunciamiento, Pete Hegseth incrementó la presión al anunciar la llamada "Operación Lanza del Sur". Mediante un mensaje público, afirmó que el Comando Sur de EE.UU. defendería "nuestra patria" y protegería al país de "las drogas que están matando a nuestra gente", al tiempo que enfatizó que el hemisferio occidental forma parte de la "vecindad" estadounidense y debía ser resguardado.