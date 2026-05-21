Desvían vuelo de Air France a Montreal por pasajero del Congo

Un vuelo de Air France con destino a Detroit, Michigan, fue desviado a Montreal, Canadá, después de que un pasajero procedente de la República Democrática del Congo abordara la aeronave "por error", en medio de la preocupación internacional por un nuevo brote de ébola de la cepa Bundibugyo en África central.

El vuelo 378 de Air France había partido de París con destino al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit. Sin embargo, las autoridades estadounidenses ordenaron el desvío de la aeronave, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal poco después de las 5:00 p.m. del miércoles.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que impidió el aterrizaje del avión en territorio estadounidense debido a las restricciones sanitarias vigentes.

"Debido a las restricciones de entrada implementadas para reducir el riesgo del virus del ébola, el pasajero no debió abordar el avión", indicó un portavoz de la CBP.

Por su parte, Air France aclaró que no existió ninguna emergencia médica a bordo y que el desvío se realizó únicamente para cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por Estados Unidos.

Algunos pasajeros relataron momentos de incertidumbre durante el vuelo. Deborah Mistor, quien viajaba en clase ejecutiva, aseguró que la tripulación comenzó a utilizar mascarillas tras anunciar el cambio de ruta, sin ofrecer mayores explicaciones, lo que generó preocupación entre los viajeros.

Horas después, los pasajeros fueron trasladados a Detroit en la misma aeronave.

Restricciones de Estados Unidos ante el brote

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron restricciones para personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado recientemente en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda.

Entre las medidas destacan:

- Restricción temporal de ingreso para viajeros que hayan permanecido en esos países durante las últimas tres semanas.

- Redirección obligatoria de vuelos con pasajeros que tengan historial de viaje reciente a dichas naciones africanas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció que esos vuelos deberán aterrizar exclusivamente en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, donde se concentran los protocolos de revisión sanitaria.

¿Qué ocurre con el brote de ébola en África?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como una "emergencia de salud pública de importancia internacional". La situación se concentra principalmente en la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, aunque también se han reportado casos en Uganda.

Hasta el momento:

Se contabilizan más de 600 casos sospechosos.

Al menos 139 personas han muerto por la enfermedad.

El brote está relacionado con la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco común para la que actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos antivirales específicos.

Especialistas señalan que esta variante presenta históricamente una tasa de mortalidad de entre 30% y 50%.

Además, las autoridades sanitarias advierten que el periodo de incubación puede variar entre dos y 21 días, mientras que los primeros síntomas —como fiebre, fatiga y dolores musculares— suelen confundirse con enfermedades comunes como la malaria, dificultando la detección temprana.