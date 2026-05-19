OMS advierte por rápida expansión del ébola Bundibugyo en África central

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta por la propagación del virus Bundibugyo de ébola en África central, debido al incremento de casos confirmados y sospechosos, así como a su aparición en regiones alejadas del foco inicial del brote.

Durante una conferencia realizada el 19 de mayo, el director de la OMS, Tedros Adhanom, explicó que el virus ya fue detectado en zonas urbanas de Uganda, entre ellas Kampala y Goma, lugares que originalmente no formaban parte del perímetro afectado. Además, informó que entre las víctimas mortales también hay trabajadores de la salud que participaron en las labores de contención.

La OMS señaló que esta situación refleja la magnitud y rapidez con la que se ha extendido el brote, motivo por el que el organismo emitió una declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional el pasado 17 de mayo.

Hasta el momento se han confirmado 30 casos, mientras que existen más de 50 sospechosos y cerca de 130 muertes presuntamente relacionadas con el virus. El brote comenzó en el noreste de República Democrática del Congo y posteriormente alcanzó territorio ugandés.

Acciones de la autoridad

Anne Ancia, representante de la OMS en República Democrática del Congo, explicó que la atención de la emergencia enfrenta diversos obstáculos, entre ellos problemas logísticos, factores epidemiológicos y complicaciones sociales y humanitarias derivadas del desplazamiento de personas por situaciones de violencia y por las dificultades para acceder a ciertas regiones.

También indicó que el epicentro del brote se encuentra en una zona remota e insegura, donde además existe escasez de recursos médicos para implementar medidas de prevención y control sanitario.

Detalles confirmados

La especialista detalló que las autoridades tardaron en identificar el virus Bundibugyo debido a la falta de reactivos adecuados en el laboratorio de Ituri, que únicamente contaba con pruebas para detectar la cepa Zaire del ébola. Por esta razón, los primeros análisis resultaron negativos y se pensó inicialmente que los pacientes padecían malaria o salmonelosis.

Fue hasta que las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa cuando finalmente se confirmó la presencia de la cepa Bundibugyo.