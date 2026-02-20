Cuenta regresiva para evitar una guerra: Trump da ultimátum a Irán

Washington, 20 de febrero de 2026 — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia sin precedentes hacia Teherán: Irán tiene entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo significativo sobre su programa nuclear, o de lo contrario “pasarán cosas malas” que podrían alterar el equilibrio de poder en Oriente Medio y en todo el mundo.

Este ultimátum surge en un contexto de máxima tensión militar y diplomática que ha disparado las alertas en capitales de Europa, Asia y Medio Oriente:

Washington ha reforzado su presencia bélica con portaviones, aviones de combate y otras fuerzas en la región. Irán, por su parte, realiza ejercicios conjuntos con Rusia y ha advertido que respondería “decisivamente” ante cualquier agresión. Estados aliados, como Israel, han reforzado sus advertencias contra Teherán, aun cuando aseguran que buscan preservar la estabilidad.

¿Por qué este plazo de 10–15 días?

Trump expuso este plazo durante la primera reunión de su “Junta de Paz”, una iniciativa presidencial enfocada oficialmente en la estabilización global. Según el mandatario, el objetivo es alcanzar un “acuerdo significativo” que limite el programa nuclear iraní o, de no lograrse, evaluar las acciones a seguir —incluyendo posibles operaciones militares—.

El mensaje fue directo:

“Tenemos que llegar a un acuerdo significativo; si no es así, lo sabrán probablemente en los próximos 10 días.” — Donald Trump.

Este ultimátum es parte de un patrón: Trump ha insistido durante meses en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y ha respaldado incluso acciones más duras si la diplomacia fracasa.

Tensiones que cruzan fronteras

La amenaza del plazo no solo preocupa por el potencial militar, sino por las implicaciones geopolíticas globales:

Movimientos militares: Según fuentes internacionales, EE. UU. ha posicionado dos grupos de portaaviones —incluido el medular USS Gerald R. Ford— en el Golfo Pérsico y zonas cercanas. Reacción iraní: Teherán sostiene que su programa nuclear es pacífico, pero no ocultó su rechazo a presiones externas. Organismos internacionales han pedido acelerar acuerdos antes de que la situación se vuelva irreversible. Mercados globales ya muestran nerviosismo por la posible inestabilidad en una región clave para el petróleo y la economía. (Informes recientes de analistas políticos internacionales).

¿Estamos más cerca de una guerra?

Hasta ahora, EE. UU. e Irán mantienen diálogo diplomático, pero la combinación de amenazas, despliegue militar y plazos cortos ha elevado la retórica a niveles no vistos desde conflictos pasados en la región. Analistas advierten que, aunque no es seguro que estalle una guerra abierta, sí existe un riesgo real de confrontación militar limitada o acciones encubiertas si el proceso de negociación fracasa y las tensiones siguen escalando.

El mundo observa con cautela cómo transcurren los próximos 10–15 días. Entre diplomacia, amenazas y despliegues de poder, el futuro de un posible acuerdo con Irán podría decidirse en cuestión de días.