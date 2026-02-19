Trump y la FIFA: el fútbol como pieza clave en un plan global para Gaza

En un movimiento que combina diplomacia, deporte y política internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 19 de febrero de 2026 que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se ha comprometido a ayudar a recaudar 75 millones de dólares destinados a proyectos en la Franja de Gaza relacionados con el fútbol y el deporte como herramienta de esperanza y reconstrucción.

La declaración se hizo pública durante la primera reunión de la llamada "Junta de Paz", un nuevo organismo promovido por Trump con la ambición de resolver conflictos globales, comenzando por los desafíos en Gaza tras años de guerra y tensiones.

¿Qué planea hacer la FIFA con esos fondos?

Según lo expuesto por la organización deportiva durante el encuentro, parte de los recursos se invertirán en infraestructura futbolística que vaya más allá de lo simbólico:

- Construcción de 50 minicampos de fútbol por alrededor de 50,000 dólares cada uno.

- Cinco campos de tamaño oficial para distintos distritos.

- Una academia de fútbol pensada para jóvenes talentos y desarrollo comunitario.

- Un estadio nacional de gran capacidad en Gaza.

La visión, según palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es que el fútbol no solo reconstruya instalaciones, sino también "emociones, esperanza y confianza" entre una población devastada por años de conflicto.

¿Qué es la "Junta de Paz" y por qué importa?

La "Junta de Paz" es una iniciativa impulsada por Trump que reunió a líderes y representantes de más de 40 países en Washington, Estados Unidos. Su objetivo declarado es coordinar esfuerzos para la reconstrucción y la estabilidad en Gaza, con un enfoque que abarca desde ayuda humanitaria hasta seguridad internacional.

Durante la apertura de la reunión, Trump también anunció que Estados Unidos aportará 10,000 millones de dólares a este esfuerzo, mientras que otros países han prometido hasta 7,000 millones adicionales.

Además, parte de la estrategia contempla la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización compuesta por personal de países como Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania, con la meta de preservar el alto el fuego y entrenar cuerpos de policía locales.

El deporte como puente diplomático

La inclusión de la FIFA en este paquete —tradicionalmente dominio de organizaciones como la ONU o bancos multilaterales— representa un giro interesante en cómo se entiende la cooperación internacional. Trump incluso se refirió al organismo futbolístico como una pieza capaz de atraer "a las mejores estrellas del mundo" y generar atención global sobre Gaza.

Este enfoque se apoya en la idea de que el deporte puede ser mucho más que entretenimiento: una herramienta de cohesión social, rehabilitación comunitaria y visibilidad internacional para una región con necesidades profundas de reconstrucción.

¿Qué sigue para Gaza?

Aunque los compromisos financieros son significativos, expertos y críticos han señalado que los desafíos sobre el terreno son enormes y que la reconstrucción total podría requerir decenas de miles de millones de dólares y soluciones políticas duraderas. La Junta de Paz también enfrenta el reto de equilibrar intereses diplomáticos, seguridad y el consenso de actores clave en Oriente Medio.

En medio de este panorama, el rol de la FIFA se perfila no solo como un aporte económico, sino como una apuesta por canales alternativos de reconstrucción y esperanza en uno de los conflictos más prolongados del planeta.