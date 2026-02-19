Trump evalúa respuesta militar a Irán: ¿Qué sigue para Washington?

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza actualmente diversas opciones militares, incluyendo posibles ataques contra objetivos estratégicos en Irán, según informaron fuentes de la Casa Blanca este miércoles. La evaluación surge tras una serie de incidentes que el gobierno estadounidense califica como provocaciones directas por parte de Teherán.

Durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, el mandatario fue informado sobre el estado de las capacidades operativas de las fuerzas estadounidenses en la región. Aunque no se ha tomado una determinación final, el Pentágono ha puesto sobre la mesa planes de respuesta que incluyen ataques aéreos y operativos con drones contra instalaciones de infraestructura energética y bases de la Guardia Revolucionaria.

Escalada de tensiones entre Washington y Teherán

La retórica entre ambos países ha alcanzado niveles críticos en las últimas semanas. El presidente Trump ha reiterado que su administración no permitirá que Irán continúe con sus programas de enriquecimiento de uranio ni que desestabilice las rutas comerciales en el Estrecho de Ormuz. "Todas las opciones están sobre la mesa si no hay un cambio de conducta inmediato", señaló un portavoz del Departamento de Estado.

Por su parte, el gobierno iraní ha advertido que cualquier agresión militar contra su territorio será respondida con una fuerza "aplastante", lo que ha encendido las alarmas en la comunidad internacional ante el riesgo de un conflicto bélico a gran escala que podría impactar severamente los precios globales del petróleo.

Reacciones internacionales y diplomacia de último minuto

Aliados de la OTAN y líderes de la Unión Europea han solicitado contención a ambas partes, urgiendo a retomar los canales diplomáticos para evitar un enfrentamiento armado. Sin embargo, en Washington, la postura de la administración Trump parece inclinarse hacia una política de "máxima presión" que busca forzar a Irán a negociar nuevos términos de seguridad.

En el Capitolio, la noticia ha generado reacciones divididas. Mientras que sectores del Congreso respaldan una postura firme para proteger los intereses estadounidenses, otros legisladores advierten sobre las consecuencias de iniciar una nueva guerra en Medio Oriente sin una estrategia de salida clara. Se espera que el presidente Trump emita un mensaje oficial sobre la situación en las próximas horas.