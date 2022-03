Papa John´s recibe críticas por negarse a cerrar 190 sucursales en Rusia

La cadena de pizzerías Papa John´s enfrenta fuertes críticas en redes sociales luego de que un operador de la franquicia estadounidense en Rusia se negara a cerrar 190 sucursales, incluso después de que la compañía dijera que suspendería todas las operaciones corporativas allí debido a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

El operador, Christopher Wynne, le dijo a The New York Times que no cerrará las pizzerías que son controladas por Papa John´s, pero que en su mayoría son propiedad de rusos. Las 190 tiendas son la gran mayoría de las ubicaciones de Papa John´s en Rusia.

"Lo mejor que puedo hacer como individuo es mostrar compasión por la gente, mis empleados, franquiciados y clientes sin juzgarlos por los políticos en el poder", dijo Wynne, de 45 años, de Colorado.

"La gran mayoría de los rusos tienen la cabeza muy clara y entienden la oscura gravedad de la situación en la que se encuentran. Y al final del día, ellos aprecian una buena pizza", añadió.

Papa John´s siguió a otras compañías de alto perfil que operan en Rusia al suspender sus operaciones allí desde la semana pasada. McDonald´s, PepsiCo y Coca-Cola también anunciaron que no operarían allí.

Por otro lado, el presidente y director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson, anunció la suspensión de las actividades comerciales en Rusia el 8 de marzo y Yum! Brands dijo que estaba suspendiendo las operaciones de sus restaurantes de KFC y de Pizza Hut.

Papa John´s anunció el 9 de marzo que había suspendido todas las operaciones corporativas en Rusia, y agregó: "Ha cesado todo el apoyo operativo, de marketing y comercial y el compromiso con el mercado ruso".

"Papa John´s International actualmente no recibe regalías de estas tiendas franquiciadas en Rusia. Papa John´s International no posee ni opera ningún restaurante en Rusia", dijo la compañía en un comunicado.

Aún así, con Wynne negándose a cerrar sus tiendas, las críticas a la marca Papa John´s no se hicieron esperar.

Una persona tuiteó: "Llámelos ´Papa Putin´s´ o ´Putin´s John'".

Muchas personas pidieron boicots en Estados Unidos.

"Lo siento, Papa Johns. Si tu franquicia de Moscú no cierra sus tiendas en Rusia, podemos boicotear tu pizza en los EE.UU.", escribió una persona.

La compañía cortó temporalmente lazos con los restaurantes de Wynne en Rusia.

En un comunicado enviado por correo electrónico al periódico, Papa John´s dijo que creía que su decisión de cerrar tiendas en Rusia estaba respaldada por la gran mayoría de los miembros de su equipo, franquiciados, clientes y comunidades de todo el mundo.