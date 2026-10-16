Papa León XIV reaparece en misa tras cirugía pulmonar

El papa León XIV volvió a aparecer públicamente luego de someterse a una cirugía en el pulmón derecho. El Vaticano difundió este viernes 16 de octubre de 2026 las primeras fotografías del pontífice desde la intervención quirúrgica, en las que se le observa celebrando una misa en el hospital Gemelli, en Roma, Italia.

En las imágenes, el líder de la Iglesia católica aparece acompañado por su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, durante una ceremonia religiosa realizada en una sala habilitada en el décimo piso del centro médico, donde continúa bajo observación durante su recuperación.

El Papa León XIV agradece al personal médico por su atención durante la recuperación.

Durante la homilía, León XIV expresó su agradecimiento al personal sanitario por la atención que brinda a los pacientes y por los cuidados que él mismo ha recibido desde su ingreso al hospital.

La cirugía del Papa León XIV fue realizada el 13 de octubre y consistió en extirpar un tumor.

La aparición del pontífice representa una nueva imagen de su proceso de recuperación, luego de la operación realizada el pasado 13 de octubre. El procedimiento se llevó a cabo mediante una técnica de cirugía videoasistida y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un tumor canceroso.

El Vaticano reporta evolución positiva en la salud del Papa tras la intervención quirúrgica.

De acuerdo con el más reciente informe médico, el estado de salud del papa, de 71 años, presenta una evolución positiva y constante.

Los estudios practicados, entre ellos análisis de sangre y una radiografía de tórax, respaldan la mejoría de su condición general, según la información difundida por el Vaticano.

Asimismo, el reporte señala que León XIV ha recuperado su autonomía y puede realizar con normalidad sus actividades cotidianas dentro del hospital.

Mientras continúa su recuperación, las autoridades vaticanas mantienen el seguimiento de su estado de salud. Las fotografías de la misa ofrecen un primer vistazo a la evolución del pontífice tras una intervención quirúrgica destinada a retirar la parte afectada de su pulmón derecho.