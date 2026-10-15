Roadster de Tesla presenta el auto eléctrico que vuela

El deportivo eléctrico incorpora propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX y tiene prevista su producción para 2028, tras casi nueve años de retrasos.

Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo que sorprendió con una demostración de maniobras aéreas gracias a un sistema de propulsión desarrollado en colaboración con ingenieros de SpaceX.

La presentación se realizó el 15 de octubre en Texas, donde el automóvil ejecutó una maniobra que incluyó elevarse en el aire, realizar una voltereta y aterrizar de manera controlada, mediante propulsores que utilizan aire comprimido a muy alta presión.

De acuerdo con las especificaciones anunciadas por la compañía, el vehículo contará con distintas versiones, entre ellas Performance, Thrust y Rocket, con capacidades diferentes de aceleración y desempeño.

La versión Performance promete acelerar de cero a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1.6 segundos, mientras que las variantes equipadas con propulsores podrán reducir ese tiempo a menos de un segundo. Tesla también señaló que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora, aunque las cifras definitivas deberán confirmarse en el modelo de producción.

Casi nueve años de espera

El nuevo Roadster fue anunciado originalmente en 2017, cuando Tesla prometió un deportivo eléctrico de altas prestaciones cuya producción estaba prevista para 2020. Sin embargo, el proyecto acumuló diversos retrasos y nuevas fechas de lanzamiento.

Ahora, la empresa encabezada por Elon Musk apunta a iniciar la producción en 2028, aunque todavía quedan detalles por definir sobre las especificaciones finales, los precios y la disponibilidad comercial de las distintas versiones.

La presentación representa una nueva apuesta tecnológica de Tesla, aunque las maniobras aéreas mostradas durante el evento no significan que el automóvil esté autorizado para volar o realizar esas operaciones en vías públicas.

Con el Roadster, la compañía busca destacar las posibilidades de la ingeniería eléctrica y aeroespacial, en un proyecto que combina el desempeño de un superdeportivo con tecnologías experimentales desarrolladas junto a SpaceX.