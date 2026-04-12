Trump ordena cierre del Estrecho de Ormuz: impacto en el mercado energético

Trump intensifica la presión sobre Teherán y decreta el cierre total del Estrecho de Ormuz

En un giro drástico de la política exterior estadounidense, el presidente Donald Trump ha dispuesto este domingo la ejecución de un bloqueo naval preventivo en el Estrecho de Ormuz. La medida surge como respuesta directa a lo que la Casa Blanca califica como la postura "intransigente" de Irán respecto a su desarrollo nuclear, punto de fricción que impidió un consenso definitivo en la reciente cumbre de Islamabad.

Pese a que el mandatario admitió que los diálogos en territorio paquistaní mostraron avances significativos en diversos puntos, recalcó que el régimen iraní se negó rotundamente a desmantelar sus pretensiones atómicas.

"Bajo mis órdenes, la Armada de EE. UU. procederá a interceptar y obstruir cualquier embarcación que pretenda circular por el Estrecho", sentenció Trump mediante su plataforma Truth Social.

Además de la restricción de tránsito, el presidente informó que las fuerzas estadounidenses han iniciado labores para neutralizar el arsenal de minas submarinas que Teherán sembró en la zona tras la escalada bélica del pasado 28 de febrero, provocada por ofensivas previas de Washington y Tel Aviv.

Advertencia directa: Trump lanzó una dura amenaza contra las fuerzas iraníes, asegurando represalias letales ante cualquier ataque contra activos o personal estadounidense.

Coalición en las sombras: Se ha sugerido la intervención de naciones aliadas en este operativo, aunque la identidad de estos socios estratégicos permanece bajo reserva.

Misión fallida: El vicepresidente JD Vance abandonó Pakistán tras concluir una histórica reunión con Mohamad Baquer Qalibaf. Fue el encuentro de mayor rango entre ambas potencias en décadas, pero terminó sin la firma de un pacto sólido.

Ultimátum de Washington: Según Vance, Estados Unidos ha presentado una "propuesta definitiva" y la pelota está ahora en el tejado de Teherán.

El Estrecho de Ormuz, vital para el flujo de aproximadamente el 20% del crudo global, se encuentra actualmente paralizado. Trump puso en duda la capacidad real de Irán para mantener el cierre, sugiriendo que gran parte de su flota y equipos de minado ya han sido diezmados en enfrentamientos anteriores.

"Es imperativo que esta ruta marítima internacional se restablezca de inmediato", exigió el líder republicano, justo después de que el Pentágono confirmara que dos destructores ya operan en la zona para despejar el camino y garantizar la libertad de navegación.