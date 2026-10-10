Trump critica no recibir el Premio Nobel de la Paz: Navi Pillay galardonada

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este sábado de "increíble" que el Comité Nobel noruego no le otorgara a él ni a su país el Premio Nobel de la Paz, el cual fue concedido a la jurista sudafricana Navi Pillay.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense expresó su malestar y enumeró lo que consideró una serie de importantes triunfos internacionales en materia diplomática y militar durante su gestión.

Trump aseguró en su mensaje haber puesto fin a ocho conflictos armados, estar cerca de resolver otros dos y haber logrado la liberación de cientos de rehenes internacionales. Entre sus argumentos, destacó la recuperación de la totalidad de los rehenes israelíes —tanto vivos como fallecidos— y el arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro, además de asegurar que impidió que Irán desarrollara armas nucleares.

Críticas de Trump a Navi Pillay

Sin embargo, sus declaraciones contradicen la decisión anunciada por el comité en Oslo, que galardonó a Navi Pillay, exjueza y defensora de los derechos humanos con una amplia trayectoria en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pillay ha liderado investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza, un trabajo que ha generado intensas fricciones entre Washington y los organismos multilaterales.

En respuesta al fallo del comité, Trump dirigió duras críticas hacia Pillay durante un acto político en Siracusa, Nueva York, afirmando que nunca había escuchado hablar de la galardonada. Asimismo, aseveró que el galardón ha perdido credibilidad al quedar en manos de lo que describió como un grupo de ideólogos radicales.

Tensión entre Estados Unidos y tribunales internacionales

El pronunciamiento del mandatario se da en un contexto de crecientes tensiones entre el Gobierno estadounidense y los tribunales internacionales, marcado por la aplicación de nuevas sanciones diplomáticas contra la Corte Penal Internacional tras el anuncio del reconocimiento a la jurista sudafricana.