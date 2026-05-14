León XIV alerta sobre una "espiral de aniquilación" por auge militar y la IA

Roma.- Durante una visita a la Universidad La Sapienza de Roma, el papa León XIV advirtió que las crecientes inversiones en inteligencia artificial y armamento de alta tecnología están empujando al mundo hacia una "espiral de aniquilación". Además, reiteró su llamado a favor de la paz en Medio Oriente y Ucrania.

León XIV se convierte en el primer papa en visitar La Sapienza desde 2008.

La intervención del pontífice marcó un hecho histórico, al convertirse en la primera visita de un papa a este campus desde que Benedicto XVI canceló una presentación en 2008 tras manifestaciones de profesores y estudiantes.

Durante su mensaje, León XIV cuestionó el fuerte aumento del gasto militar, especialmente en Europa, al considerar que esos recursos se están desviando de áreas como la educación y los servicios de salud. También señaló que este incremento beneficia a grupos privilegiados que, afirmó, no tienen interés en el bienestar colectivo.

El papa cuestiona el aumento del gasto militar en Europa y su impacto social.

El líder de la Iglesia católica fue recibido por estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, incluidos jóvenes palestinos recién llegados desde Gaza mediante un corredor humanitario para continuar sus estudios en Italia.

Las autoridades italianas, junto con organizaciones católicas, han trasladado a cientos de palestinos desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en 2023, con el objetivo de brindarles atención médica y oportunidades académicas.

León XIV sostuvo encuentros con algunos de estos estudiantes tanto en la capilla del campus como después de su discurso en el aula magna de la universidad, fundada en 1303 por el papa Bonifacio VIII.

Estudiantes palestinos reciben apoyo académico tras el conflicto en Gaza.

El pontífice también rechazó el incremento del gasto militar europeo, que registró en 2025 su mayor crecimiento desde el final de la Guerra Fría. Según expresó, este proceso representa una traición a la diplomacia.

Asimismo, criticó que el rearme sea presentado como inversión en defensa y afirmó que el mundo está siendo "mutilado por las guerras". Sus declaraciones se producen en medio de tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el papa cuestionara recientemente la guerra con Irán.

De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar en Europa aumentó 14 por ciento en 2025, alcanzando los 864 mil millones de dólares, en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania y el rearme de los países europeos integrantes de la OTAN.