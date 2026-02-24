Detienen a Peter Mandelson en Reino Unido por vínculos con Epstein

El exministro del Reino Unido y figura clave del Partido Laborista, Peter Mandelson, fue detenido este lunes por autoridades británicas en relación con una investigación en curso sobre sus presuntos vínculos con el fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La detención marca un giro dramático en el caso que ha salpicado a diversas figuras de la élite política y social a nivel mundial.

De acuerdo con los primeros reportes, la captura se produjo tras el surgimiento de nuevas pruebas y testimonios que vinculan a Mandelson con la red de contactos de Epstein durante la década de los 2000. El exfuncionario, quien fuera una pieza fundamental en el gobierno de Tony Blair, ha sido señalado anteriormente por su relación cercana con el magnate, aunque siempre había negado cualquier participación en actividades ilícitas.

Nuevas evidencias en el caso Epstein

La investigación, que cuenta con la colaboración de agencias internacionales, se centra en las visitas registradas de Mandelson a las propiedades de Epstein, incluyendo su residencia en las Islas Vírgenes y su departamento en París. Las autoridades buscan determinar si el exministro tenía conocimiento o participación en los delitos de tráfico sexual por los que Epstein fue procesado antes de su muerte en 2019.

"La detención es parte de un esfuerzo coordinado para esclarecer las redes de apoyo que permitieron las actividades de Epstein durante años", señalaron fuentes cercanas a la investigación en Londres. Por su parte, el equipo legal de Mandelson ha emitido una breve declaración asegurando que el exministro cooperará plenamente con las autoridades para limpiar su nombre.

Impacto en la política británica

La noticia ha causado una fuerte sacudida en el espectro político del Reino Unido. Lord Mandelson, conocido como "El Príncipe de las Tinieblas" por su influencia estratégica dentro del laborismo, es uno de los personajes más poderosos e influyentes de las últimas décadas en el país. Su arresto reaviva el escrutinio sobre las figuras públicas que mantuvieron lazos estrechos con Epstein, incluyendo a miembros de la familia real y otros líderes internacionales.

En el Parlamento, diversos legisladores han solicitado que se realice una investigación transparente y exhaustiva. "Nadie está por encima de la ley, independientemente de su trayectoria política", declaró un portavoz de la oposición tras conocerse la noticia.

Se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de Mandelson y si permanecerá bajo custodia mientras se desahogan las diligencias correspondientes. El caso ha vuelto a poner en el centro del debate público la necesidad de rendición de cuentas sobre el círculo íntimo de Jeffrey Epstein que aún no ha enfrentado consecuencias legales.