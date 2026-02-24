Estados Unidos lanza advertencia histórica a cárteles mexicanos: "Si tocan a un estadounidense, pagarán caro"

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó este martes una advertencia inusual y contundente dirigida directamente a los cárteles del narcotráfico en México: "no pueden tocar ni a un solo ciudadano estadounidense, o afrontarán graves consecuencias", dijo en una entrevista con Fox News.

Esta declaración se da en medio de un momento de alta tensión entre ambos países tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades mexicanas confirmaron el abatimiento del capo en un operativo en Jalisco, y aunque México afirmó que la acción fue exitosamente coordinada con apoyo de inteligencia estadounidense, la violencia interna posterior ha generado preocupación.

Una advertencia sin precedentes

Según Leavitt, hasta ahora no hay reportes de ciudadanos de Estados Unidos heridos, secuestrados o muertos en el repunte de violencia que siguió al operativo, pero el mensaje fue claro:

"Los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo".

Este tipo de comunicación directa hacia grupos criminales es poco común y revela que Washington quiere marcar una línea roja clara en la seguridad de sus connacionales en territorio extranjero.

Contexto de violencia y alerta

Tras el fallecimiento de El Mencho, se desataron bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y disturbios en varios estados del occidente de México por parte de grupos criminales y sus aliados, generando afectaciones en ciudades como Guadalajara y zonas turísticas como Puerto Vallarta.

Este clima llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a actualizar sus niveles de alerta de viaje, recomendando a sus ciudadanos extremar precauciones o evitar ciertos destinos dentro de México.

Cooperación o presión política

Aunque Leavitt destacó que el operativo contra El Mencho fue ejecutado principalmente por las autoridades mexicanas, también resaltó la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, subrayando que sin este apoyo conjunto la acción quizá no habría sido posible.

Analistas señalan que, además de una estrategia de seguridad, estas declaraciones también se insertan en un contexto de tensión política interna en Estados Unidos, donde la lucha contra los carteles y la seguridad fronteriza son temas sensibles de debate y presión pública.

¿Qué significa esto para México?

La advertencia estadounidense podría interpretarse de varias maneras:

Refuerzo de la protección consular a ciudadanos en el extranjero con alertas, líneas de atención 24/7 y mensajes preventivos.

Presión sobre México para intensificar acciones contra organizaciones criminales, aunque también levanta debates sobre soberanía y cooperación bilateral.

Un mensaje disuasorio hacia los grupos delictivos, buscando evitar secuestros, extorsiones o ataques que involucren a turistas o residentes estadounidenses.

Por ahora, ni las autoridades mexicanas ni los grupos criminales han respondido públicamente a esta advertencia directa de Washington.