Comienzan obras para construir salón de baile en la Casa Blanca

Las obras para la construcción de un gran salón de baile encargado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han comenzado con la demolición de una parte de la estructura de la Casa Blanca. Este movimiento contradice las declaraciones previas del mandatario, quien había asegurado que el nuevo recinto sería un anexo que no alteraría el inmueble histórico.

Corresponsales en la sede del Ejecutivo de EE. UU. hicieron públicas las primeras imágenes de las máquinas de demolición operando en el ala este de la residencia presidencial. A pesar de que la administración Trump había informado que la nueva instalación estaría "separada de manera sustancial" del edificio principal, los periodistas presentes confirmaron que la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada.

Un funcionario de la sede presidencial, citado de forma anónima por el diario The Washington Post, confirmó que los trabajos de demolición tienen como objetivo dar paso al nuevo salón, el cual sustituirá al ala este.

El proyecto, ordenado por el presidente, contempla la construcción de una sala de baile de aproximadamente 8 mil metros cuadrados de superficie, con capacidad para albergar hasta 900 personas, según detalles que el propio Trump compartió con la cadena NBC la semana pasada.

El costo total estimado para esta ambiciosa obra asciende a 200 millones de dólares. El gobierno ha asegurado que este monto será cubierto mediante donaciones del propio presidente y de otros "patriotas". La constructora Clark está a cargo de los trabajos.

La decisión de modificar la estructura de la Casa Blanca para construir esta nueva área ha generado un intenso debate sobre la preservación de la arquitectura histórica y el uso de los espacios dentro de la residencia presidencial.