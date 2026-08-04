Registro de líneas telefónicas en México: Consecuencias y sanciones

El plazo fijado por las autoridades de telecomunicaciones para llevar a cabo el registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles en el país ha entrado en su fase crítica durante este mes de agosto, lo que ha generado incertidumbre entre miles de usuarios sobre las sanciones o consecuencias de no cumplir con el trámite a tiempo.

¿Cuál es el objetivo del registro de líneas?

La medida gubernamental busca vincular cada número de teléfono móvil a la identidad del titular con el fin de fortalecer la seguridad pública. Con esta disposición, las autoridades pretenden combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude, el secuestro y la suplantación de identidad, los cuales suelen cometerse mediante el uso de chips o líneas de prepago anónimas.

Consecuencias de no registrar tu número en agosto

Ante las dudas de la ciudadanía sobre si existirán sanciones económicas directas para quienes omitan el proceso, las autoridades e instituciones del sector han aclarado el panorama:

Suspensión de la línea: La consecuencia principal e inmediata de no completar el registro antes de la fecha límite no es una multa económica para el usuario común, sino el corte o suspensión progresiva del servicio.

Bloqueo de funciones: Las líneas no identificadas perderán la capacidad de realizar y recibir llamadas, enviar mensajes de texto (SMS) y acceder a datos móviles, quedando inhabilitadas para su uso cotidiano.

Pérdida definitiva del número: Tras un periodo de gracia posterior al corte del servicio, las compañías telefónicas estarán facultadas para dar de baja la línea de forma definitiva y reasignar el número a la bolsa general de usuarios.

¿Cómo realizar el trámite?

Las empresas de telefonía han puesto a disposición de los clientes diversos canales digitales (páginas web, aplicaciones móviles y asistencia vía WhatsApp) e itinerantes en centros de atención física.

Para completar el trámite es necesario contar con una identificación oficial vigente y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Las autoridades hacen un llamado a la población a realizar la validación a la brevedad para evitar la interrupción imprevista de sus servicios de comunicación.