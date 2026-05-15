Trump y Xi Jinping se reúnen en China: ¿qué se acordó?

¿Qué dejó realmente la cumbre entre Trump y Xi en China?

La reciente reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, concluyó con ceremonias, declaraciones optimistas y múltiples promesas, aunque con pocas certezas sobre acuerdos concretos.

El viaje de Trump a Pekín, considerado la primera visita presidencial estadounidense a China en casi una década, estuvo marcado por una intensa expectativa internacional debido a las tensiones comerciales, geopolíticas y militares entre ambas potencias.

Al finalizar el encuentro, Trump aseguró que ambos líderes "resolvieron muchos problemas diferentes", aunque evitó detallar cuáles fueron exactamente esos avances.

La situación en Medio Oriente

Uno de los temas centrales de la reunión fue la situación en Medio Oriente, especialmente el papel de Irán en la región.

Trump señaló que tanto Washington como Pekín coinciden en impedir que Irán desarrolle armas nucleares y en mantener abiertas rutas marítimas estratégicas.

Sin embargo, China evitó comprometerse públicamente con nuevas acciones contra Teherán y únicamente reiteró su postura a favor del diálogo y la paz en la región.

El mandatario estadounidense también reveló que analiza levantar algunas sanciones contra empresas chinas que compran petróleo iraní, aunque no precisó cuándo tomaría esa decisión.

Taiwán sigue siendo un punto de tensión

La situación de Taiwán volvió a convertirse en uno de los temas más delicados de la cumbre.

Trump confirmó que aún evalúa si aprobará un multimillonario paquete de armas para la isla, valorado en aproximadamente 14 mil millones de dólares, una medida que China rechaza firmemente.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y ha advertido en varias ocasiones que ese asunto representa la línea roja más importante en su relación con Estados Unidos.

Aunque Washington mantiene su política de apoyo militar a Taiwán, no hubo anuncios definitivos tras la reunión.

Comercio: promesas, pero pocos detalles

En materia económica, Trump afirmó haber alcanzado "fantásticos acuerdos comerciales" con Xi Jinping, aunque hasta ahora no se conocen compromisos concretos.

Entre los temas discutidos destacaron posibles compras chinas de productos agrícolas estadounidenses como carne de res y soya, además de una eventual adquisición de aviones Boeing.

Trump aseguró que China podría comprar hasta 750 aeronaves de la empresa estadounidense, aunque Pekín no confirmó oficialmente la cifra.

Tampoco se anunció un acuerdo integral para resolver la guerra comercial que ambas potencias mantienen desde hace años.

El conflicto por las tierras raras continúa

Otro punto clave fueron las llamadas tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de tecnología, baterías y equipos militares.

China controla gran parte de la producción mundial de estos materiales y había restringido su exportación el año pasado, afectando cadenas de suministro internacionales.

Aunque existían expectativas de un acuerdo para normalizar el suministro, la cumbre concluyó sin resultados claros sobre este tema.

Funcionarios estadounidenses señalaron que las empresas siguen enfrentando retrasos y obstáculos para obtener permisos de exportación.

Derechos humanos y presos políticos

Trump también abordó con Xi Jinping la situación de algunos activistas detenidos en China y Hong Kong.

Entre ellos destacó el caso de Jimmy Lai, empresario y defensor de la democracia condenado a prisión el año pasado.

El presidente estadounidense aseguró que Xi estaba considerando algunas solicitudes humanitarias, aunque reconoció que ciertos casos continúan siendo "complicados".

Una cumbre con más simbolismo que resultados

Pese a los gestos diplomáticos y las declaraciones positivas, especialistas consideran que la reunión dejó más imágenes que acuerdos concretos.

Las diferencias entre Washington y Pekín en temas comerciales, militares y políticos continúan vigentes, mientras el mundo sigue observando con atención la relación entre las dos principales potencias globales.