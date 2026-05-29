Explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en Cabo Cañaveral

El cohete New Glenn, desarrollado por la empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos, explotó la noche del jueves 28 de mayo durante una prueba de encendido estático en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

La detonación generó una enorme bola de fuego visible desde varias zonas cercanas, incluyendo Cocoa Beach, y provocó vibraciones que fueron percibidas en viviendas aledañas. No se reportaron personas heridas.

Blue Origin confirmó el incidente a través de su cuenta oficial en X, donde informó que "se experimentó una anomalía durante la prueba de encendido" y aseguró que todo el personal fue localizado sin daños.

Por su parte, Jeff Bezos reaccionó al accidente con un breve mensaje: "Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena".

¿Cómo ocurrió la explosión del New Glenn?

El New Glenn se encontraba completamente cargado de combustible al momento de la explosión, ya que la prueba requería abastecer al cohete antes del encendido de motores.

De acuerdo con reportes especializados, este incidente podría convertirse en una de las explosiones de cohetes más grandes registradas en Estados Unidos y en el accidente más grave en la historia de Blue Origin desde su fundación.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos informó que equipos de emergencia acudieron inmediatamente al Complejo de Lanzamiento 36, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que ya monitorea la situación e investigará las causas del accidente.

Misión que quedó suspendida

El lanzamiento estaba programado para el próximo 4 de junio y tenía como objetivo colocar en órbita 48 satélites del proyecto Amazon Leo, el sistema de internet satelital con el que Amazon busca competir directamente contra Starlink, de Elon Musk.

Este vuelo representaba además el primero de los 24 lanzamientos contratados por Amazon con Blue Origin para desplegar su futura red satelital.

La empresa aclaró que ninguno de los satélites se encontraba dentro del cohete durante la prueba.

Un historial reciente de problemas técnicos

El accidente se suma a una serie de contratiempos recientes para el programa New Glenn.

Durante su tercer vuelo, realizado en abril de 2026, la nave sufrió una falla en la etapa superior que dejó un satélite fuera de órbita. Sin embargo, en esa misma misión el propulsor reutilizable logró aterrizar correctamente en una plataforma marina de Blue Origin, considerado entonces un avance técnico importante.

El New Glenn debutó oficialmente en 2025 desde Cabo Cañaveral y lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

Impacto en los planes lunares de la NASA

La explosión ocurre en un momento clave para el programa espacial estadounidense.

Apenas el 26 de mayo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció que antes de finalizar 2026 se realizarán tres misiones robóticas privadas hacia la Luna. La primera de ellas, denominada Moon Base 1, estaba asignada precisamente a Blue Origin.

La misión contempla utilizar el módulo de aterrizaje Blue Moon para explorar el polo sur lunar, una región considerada estratégica por la posible presencia de agua congelada y su exposición constante a la luz solar.

Tras el accidente, Isaacman escribió en X: "El vuelo espacial es implacable, y desarrollar nueva capacidad de lanzamiento pesado es extraordinariamente difícil".

El congresista de Florida Mike Haridopolos también confirmó que se comunicó con autoridades espaciales tras la explosión y agradeció la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Blue Origin indicó que continuará investigando las causas del incidente y proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso.