Pam Bondi comparece ante el Congreso por archivos Epstein

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder cuestionamientos sobre el manejo de los llamados archivos Epstein, una de las investigaciones más sensibles y vigiladas del Congreso estadounidense.

La declaración se realizó a puerta cerrada y sin grabación en video, aunque el comité prevé publicar posteriormente la transcripción completa del testimonio.

Durante su comparecencia, Bondi defendió la actuación del Departamento de Justicia mientras estuvo al frente de la dependencia y aseguró que se realizó un esfuerzo amplio para cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Sin embargo, reconoció que hubo "errores de edición" en algunos de los documentos publicados, en medio de críticas por retrasos, materiales retenidos y posibles fallas en la protección de información sensible de víctimas.

La comparecencia de Pam Bondi se realizó a puerta cerrada y sin grabación.

Bondi fue llamada a comparecer para explicar cómo el Departamento de Justicia manejó la revisión, edición y publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

La investigación del Congreso no se centra en una relación personal entre Bondi y Epstein, sino en su papel institucional durante el proceso de divulgación de archivos federales vinculados con el caso.

La comparecencia ocurre después de meses de presión política y cuestionamientos sobre si el gobierno publicó realmente toda la información permitida por la ley.

Bondi reconoce errores en la edición de documentos relacionados con Epstein.

En su declaración inicial, Bondi aseguró que el proceso de publicación fue complejo debido al enorme volumen de documentos, las restricciones legales y la necesidad de proteger información sensible.

"Estoy orgullosa del historial del Departamento y de su compromiso con la transparencia bajo mi liderazgo", afirmó.

También sostuvo que el Departamento de Justicia mostró un compromiso "sin precedentes" con la búsqueda, recopilación y revisión de los archivos relacionados con Epstein.

Según Bondi, la dependencia entregó toda la información requerida por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aunque admitió errores durante la edición de algunos materiales.

Legisladores presionan para obtener todos los documentos aún retenidos.

El Departamento de Justicia publicó cerca de 3 millones de páginas relacionadas con las investigaciones federales sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

No obstante, legisladores consideran que todavía existen documentos sin divulgar.

Entre las razones legales utilizadas para mantener archivos bajo reserva se encuentran:

- Protección de información personal de víctimas

- Material no relacionado con el alcance de la ley

- Información duplicada

- Documentos protegidos por privilegios legales

- Riesgos para investigaciones federales en curso

La publicación también generó críticas debido a que algunos documentos incluyeron información personal y material sensible relacionado con posibles víctimas.

El presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer, insistió en que el Congreso busca determinar qué materiales siguen retenidos y por qué no han sido entregados.

"Quiero que se entreguen todos los documentos, no quiero que se retenga nada", declaró Comer.

La decisión de realizar la entrevista a puerta cerrada y sin video provocó inconformidad entre legisladores demócratas.

El representante Robert Garcia, de California, cuestionó que el testimonio no fuera grabado ni transmitido públicamente.

"Seguimos profundamente decepcionados por la decisión de no grabar esta entrevista en video y hacerla pública en Estados Unidos", afirmó.

Aunque el comité publicará la transcripción, no existirá un registro audiovisual completo de la declaración.

La polémica sobre la "lista de clientes"

Uno de los puntos más controversiales gira en torno a declaraciones previas de Bondi sobre una supuesta "lista de clientes" de Epstein.

En febrero de 2025, poco después de asumir como fiscal general, Bondi declaró en una entrevista que tenía una "lista de clientes" de Epstein "sobre mi escritorio".

Posteriormente aclaró que se refería a materiales relacionados con el caso y no a un documento formal con ese nombre.

En julio de 2025, el Departamento de Justicia concluyó oficialmente que no existía una "lista de clientes" como tal, una postura que generó críticas entre sectores del Congreso y grupos que exigen mayor transparencia.

Víctimas increparon a Bondi

A su llegada al Capitolio, Bondi fue confrontada por víctimas vinculadas al caso Epstein, quienes le gritaron: "¡Diga la verdad!". La reacción refleja el malestar de sobrevivientes que han exigido mayor transparencia, pero también protección adecuada de información privada para evitar revictimización.

¿Qué sigue después del testimonio?

El Comité de Supervisión prevé publicar la transcripción completa de la comparecencia en los próximos días.

Tras ello, legisladores podrían solicitar nuevos documentos, impulsar más comparecencias o exigir al Departamento de Justicia la entrega de archivos adicionales.

Aunque Bondi defendió la actuación de la dependencia bajo su liderazgo y aseguró que se cumplió con la ley, el Congreso mantiene abierta la principal interrogante: si todavía existen documentos que puedan hacerse públicos sin afectar investigaciones en curso ni comprometer la seguridad y privacidad de las víctimas.